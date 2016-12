Discounturi şi gratuităţi pentru studenţi la transportul în comun, la Constanţa

Discounturi și gratuități pentru studenți la transportul în comun, la Constanța

În ședința de ieri a Consiliului Local Constanța, s-a votat acordarea de facilități pe transportul în comun și pentru studenți cu vârsta până în 26 de ani, la cursuri cu frecvență în unitățile acreditate, și gratuitate pentru cei care sunt orfani sau provin din centrele de plasament.„Mă bucur că astfel, după un efort destul de intens de documentare și programare, am reușit să închidem un ciclu al subvenționării transportului pentru toți cei angrenați în procesul educației. Dacă am început cu elevii, am continuat cu toți cei care lucrează în educație, de la creșă, grădiniță până la mediul universitar, personal didactic și nedidactic, iată că astăzi oferim și studenților reducere de 50%”, a declarat, ieri, primarul interimar Decebal Făgădău.Interesant ni se pare faptul că, în urmă cu câteva zile, printr-un comunicat semnat de studentul Cristian George Fărăuanu, aflam că, „grație unor eforturi continue, în care tinerii constănțeni au fost nevoiți să se lupte cu încăpățânarea unor persoane care ocupă funcții de autoritate publică (primar, viceprimari, consilieri locali), probabil, începând de miercuri, studenții constănțeni nu vor mai fi vătămați de autoritățile locale prin nesubvenționarea tarifului la transport în comun”.Și pentru că tot au… izbăvit, se propune înființarea Asociației Studenților din Constanța, „pentru ca autoritățile să nu mai poată profita de eventuala dezbinare a studenților constănțeni și va fi formată inițial din foști lideri ai elevilor care acum au calitatea de studenți. ASC își propune să aibă un cuvânt în politicile locale pentru tineret, care în ultimii ani au lipsit cu desăvârșire”.