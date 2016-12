Directorul Teatrului "Oleg Danovski" cântă în festival

Un concert pop rock simfonic este programat vineri, 11 noiembrie, de la ora 18.30, în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, eveniment aflat la a 42-a ediție și găzduit de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.Spectacolul de vineri va fi în genul celui de la ediția de anul trecut, intitulat „A Whole New World”. Anul acesta, se va numi „Stairway to Heaven” și se va desfășura tot sub conducerea muzicală a lui Ionuț Pascu, cel care, de data aceasta, va și cânta în concert. Cu aceeași soliști invitați - Madeleine Pascu, Smaranda Drăghici, Doru Iftene, Răzvan Săraru și Daniela Vlădescu (directorul Teatrului „Oleg Danovski”) -, care vor interpreta piese din musicaluri, din filme muzicale, din Beatles, ABBA, șlagăre foarte cunoscute.