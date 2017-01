Directorul adjunct al Liceului „Călinescu“ reprezintă România la Paris

Zilele acestea, la Paris, se desfășoară un seminar internațional centrat pe rolul directorilor de unități de învățământ cu secții bilingve în limba franceză. Participanții provin din 27 de țări de pe patru continente. România este reprezentată de Lucile Bruand-Exner, atașat pentru cooperare educativă al Ambasadei Franței, David Maguet, coordonatorul proiectului de cooperare educativă Tice Et Bilingue (proiect lansat în 2007, care are ca scop integrarea noilor tehnologii de informare și comunicare în învățământul bilingv francofon) și prof. Alina Codreanu, director adjunct al Liceului Teoretic „George Călinescu” din Constanța. Dedicat directorilor și profesorilor coordonatori ai secțiilor bilingve din unități de învățământ din Franța și din străinătate, seminarul are patru teme principale: l condiții pentru crearea și funcționarea unei secții bilingve l asigurarea calității: evaluarea dispozitivelor pentru învățământul bilingv l recunoaștere instituțională și promovarea învățământului bilingv l extinderea învățământului bilingv și cooperarea cu autoritățile naționale din domeniul educației. Programul seminarului este alcă-tuit din ședințe plenare - prelegeri și conferințe – urmate de discuții în ateliere de lucru, cu scopul de a extinde, prin punerea în practică în grupuri mici, problemele abordate. Învățământul bilingv francofon din România a fost prezentat, ieri, de către prof. Alina Codreanu, care a susținut o conferință de 60 de minute.