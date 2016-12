Directorii constănţeni recunosc cruntul adevăr: „Suntem dependenţi de fondul şcolii“

Directorii constănțeni recunosc cruntul adevăr: „Suntem dependenți de fondul școlii“

În timp ce Ministerul Educației se laudă că bugetul educației din România a avut în 2013, comparativ cu anul 2012, cea mai mare rată de creștere din cadrul Uniunii Europene, directorii constănțeni recunosc că o desființare a fondului școlii ar afecta serios procesul educațional.Iar acest lucru îl știu cel mai bine părinții cotizanți, deveniți finanțatori fără voia lor ai unui sistem de învățământ declarat GRATUIT.Dintr-un sondaj de opinie realizat, ieri, în rândul directorilor de școli constănțene a reieșit faptul că unitățile de învățământ sunt de-pendente de fondurile strânse de la părinți, care, de voie-de nevoie, se supun unei majorități „subjugate” de rușinea de a nu deveni „Ghiță contra”. Cu consecințele de rigoare…Directoarea Școlii nr. 7 „Remus Opreanu” din Constanța, prof. Cristina Trancă, declara pentru „Cuget Liber” că nu conducerea instituției apelează la fondul școlii, ci părinții întreabă dacă este nevoie de câte ceva, cum ar fi consumabile sau îmbunătățiri în incintă. Întrebată dacă desființarea fondului școlii ar afecta activitatea nu a ezitat să răspundă: „Da, pentru că nu există fonduri suficiente care să acopere necesarul școlii!”. De aceeași părere este și prof. Nicoleta Cornescu, directorul Școlii nr. 39 „Nicolae Tonitza”: „Noi nu avem fondul școlii, ci fondul asociației de părinți, căreia ne adresăm cu referate pentru diversele necesități, iar dânșii vin direct cu materialele. Corpul profesoral nu are nici un amestec în activitatea asociației de părinți. Ni s-a întâmplat să fim și refuzați în anumite cazuri, iar eu asemăn această relație ca și cum am apela la o firmă din afară pentru a ne oferi o sponsorizare. Suntem o școală de artă și avem nevoie de cele mai diverse materiale”.Și prof. Daniela Badea, directorul Școlii nr. 29 „Mihai Viteazul”, a declarat că apelează la sprijinul comitetului de părinți atunci când sunt probleme majore „ori nu ni se aprobă anumite finanțări. Dar numai dacă se poate și părinții sunt de acord”.Școlile menționate, împreună cu alte câteva, fac parte din categoria unităților „privilegiate”, în sensul că există părinți care își „permit” să nu comenteze pentru că locurile de muncă pe care le au îi poziționează undeva peste medie. Dar nu peste tot este la fel.Și la Școala nr. 18 „Jean Bart” directorul Viorel Ceoriceanu ne declara că există fondul școlii, dar în nici un caz nu se poate apela la el prea des: „În zona noastră (cartier Viile Noi - n.r.), părinții sunt de condiție mai modestă și tocmai de aceea până acum nu am apelat la fondul școlii. În general, ne-am încadrat cu cheltuielile în fondurile alocate. Poate să fi solicitat bani pentru mici reparații, dar este problema exclusivă a părinților cum gestionează acest fonduri”.„Pe banii mei construiesc școala“La articolul de ieri „Părinți snobi într-un sistem educațional falit”, unul dintre cititori a oferit un exemplu pe care l-am trăit cu toții: „Fiță mi se pare să nu mi se ceară și să încep să dau ca prostul. Dar când mi-am înscris copilul la școală, am ajuns în clasa de curs și aceasta era PRAF!!! Ni s-a spus sec în față că atât poate școala oferi, e la aprecierea noastră dacă lăsăm copiii în acel grajd sau le amenajăm noi ceva decent. Decența presupunea: parchet, zugrăvit, lambriu, catedră, table, mobilier copii, undeva spre 10.000 lei. Deci, pe banii mei construiesc școala?”.Așteptăm în continuare comentariile dvs. pentru că mai mult ca sigur le citește și cine trebuie să știe ce se întâmplă.