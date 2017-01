Directorii constănţeni, la capătul răbdării. "Ne-am săturat de minciuni!"

10

nu si-au batut prea mult capul cu ea

Se pare ca ia de guler ea, pe cine vrea cand are chef si cand nu i se canta in struna. Pe ea nu o ia nimeni la intrebari, n-o ia de guler , de urechi. E corecta, cinstita, super profesor (cu gradatie de merit), super diractor- mare manager cu performante(ale altora).. Toti cei cu care a intrat in conflict sunt vinovati - sunt mincinosi, hoti, falsificatori, incapabili, frustrati... oameni de tot rahatul... Noroc cu stan care a venit in 28 sa faca ordine si reguli, sa aplice legea (cea pe care o vrea ea si care-i convine si cateodata si cea pe care o inventeaza) Ce sa faci? Ea, probabil, isi asuma codul penal, are grija sa nu ajunga in administrativ contencios.... Ha, ha, ha ... Mori de ras... de plans!... Stigator la cer si nemaiintalnit un asemenea personaj si rezistenta sa de a fi director, chiar profesor!

Răspuns la: de nebunia lui Stan!

Adăugat de : Nu vă mai speriați, 8 iunie 2016

Bag seamă că Stan asta - cap sec tot mai taie și spânzură în școala 28 ca pe vremea lui barbată-su! Oare chiar nu poate nimeni s-o ia de...