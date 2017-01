Directorii constănţeni de SAM aşteaptă lămuriri

Andronescu își anulează propriile hotărâri

Directorii constănțeni de SAM așteaptă lămuriri

Înființate în 2003, în primul mandat de ministru al Ecaterinei Andronescu, școlile de arte și meserii nu au foarte mare căutare, potrivit statisticilor, ba mai mult, sunt considerate un eșec total, transformarea lor fiind așteptată cu interes. Dacă directoarea de la SAM Cerchezu, Geanina Zaharia, ne-a declarat că nu se poate pronunța asupra oportunității acestei transformări întrucât nu are destule elemente, prof. Elena Florescu, directoarea SAM Dunăreni, s-a arătat foarte încântată de decizie. „Și așa nu ni se mai aprobase o clasă a IX-a pentru că nu am avut decât 10 solicitări. Prea multe amănunte nu avem deocamdată, doar ce am citit prin presă, dar pentru elevii din mediul rural, a căror stare materială precară este cunoscută, decizia le pică bine. Chiar și în aceste condiții, ne putem mândri cu prima promoție de studenți, pentru că școala noastră a fost înființată în 2003". Nici Școala de Arte și Meserii „Vasile Alecsandri” din Corbu n-a mai inclus în planul de școlarizare noi clase, pentru că nu au fost solicitări. „Școala noastră s-a transformat în anul 2004 și am înțeles că vor termina studiile actualii elevi, după care vom deveni școală profesională”, preconizează directoarea Silvia Bică. Pe de altă parte, Adriana Oprea, inspector general adjunct ISJ Constanța, nu crede că actualele SAM se vor transforma în licee tehnologice, întrucât au nevoie de o bază materială solidă, dar și de cadre didactice calificate. De asemenea, Andra Șandru, inspector școlar de specialitate discipline tehnice, a afirmat că, zilnic, la minister au loc dezbateri pe tema diverselor schimbări. „Dincolo de numărul mult mai mare de locuri în licee, aprobat în ședința din 18 februarie, deocamdată nu avem alte amănunte ce pot fi date publicității”. Într-adevăr, chiar dacă înscrierile la viitoarele licee tehnologice se vor face începând cu anul școlar 2010-2011, guvernul a aprobat deja, pentru 2009-2010, o cifră de școlarizare care prevede cu 72.000 de locuri mai mult în licee. Astfel, cifra de școlarizare în licee va ajunge la 221.000 de locuri. La viitoarele licee tehnologice se va învăța mai puțin cu un an La viitoarele licee tehnologice, elevii vor putea să obțină certificate de pregătire profesională superioare celor pe care le eliberează actualele SAM și, astfel, vor putea să-și găseas-că mai ușor de lucru. În plus, pentru a putea da bacalau-reatul, ei vor studia patru ani, în loc de cinci, cât sunt obligați în prezent. „Școlile de arte și meserii (SAM) trebuie să dispară. Noi le considerăm un eșec total, pentru că elevii care vor să se califice într-o meserie și să dea și bacalaureatul trebuie să facă cinci ani de școală. De exemplu, în prezent, un elev care urmează o clasă cu profil mecanică, poate termina școala de meserii după doi ani, la sfârșitul cărora obține un certificat de nivelul I, cel mai mic, în speță lucrător mecanică motoare. Cu acest certificat nu îl angajează nimeni și, de cele mai multe ori, trebuie să mai facă un an pentru a obține un certificat de nivelul al II-lea, de mecanic auto, în cazul de față. Dacă vrea să ia și bacalaureatul, elevul nostru trebuie să mai facă doi ani de liceu, la sfârșitul cărora are un certificat de nivelul al III-lea și va fi tehnician transporturi. Din câte se vede, este un proces foarte complicat”, explică secretarul de stat Mihaela Pană. Potrivit reprezentantului Ministerului Educației, din anul școlar 2009-2010 nu se vor mai putea face înscrieri la SAM, acestea urmând să mai funcționeze doar pentru elevii care au început deja aceste școli. Din 2010-2011, SAM se vor transforma în licee tehnologice, însă asta se va întâmpla numai în funcție de dotări și de specializarea pe care o va dobândi personalul didactic. Practic, în baza acestor două criterii, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) va da dreptul SAM să devină licee tehnologice. Elevii din viitoarele licee tehnologice vor avea opțiunea să termine școala după doi ani, iar după o perioadă între șase săptămâni și șase luni de practică vor obține direct un certificat de calificare de nivelul al II-lea, superior celui obținut în prezent la SAM, după doi ani de studii. Dacă vor să continue școala, ei vor avea posibili-tatea să mai facă încă doi ani, pentru a susține examenul de bacalaureat, iar după un alt stagiu între șase și opt săptămâni de practică vor putea obține un certificat de calificare de nivelul al III-lea. Modalitatea de transformare a SAM-urilor în licee tehnologice, potrivit cerințelor UE, va fi discutată și cu sindicatele din educație. „Această schimbare este necesară, pentru că astfel de instituții nu mai există nicăieri în Europa. Oricum, nici nu erau cereri pentru SAM. Va dura însă ceva vreme până ce SAM vor fi dotate și până când personalul didactic va fi pregătit”, spune președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Aurel Cornea.