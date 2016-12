Directori schimbaţi în şcolile constănţene

7

pseudodirectori

Domnule,Insp.General cu siguranta nu ati evaluat corect si obiectiv directorii, probabil ca doar le-ati semnat fisele de evaluare,dar nici nu le-ati citit personal sau ati fost manipulat cu dosarele de evaluare ale anumitor directori, de exemplu de la Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu , pe care ar fi trebuit s-o observati cu atentie, pentru ca veti constata cate reclamatii a avut in timpul mandatului facand abuz de functie si nu mai departe saptamana trecuta , dar MAI ALES rezultatele la Bacalaureat din anul trecut 0%si anul acesta.Ati declarat ca aprecierea nu ati facut-o personal ,cu toate ca ati semnat numirile, ci v-ati orientat dupa aprecierea colectivului de cadre diactice din scoala ,dar solicitati parerea tuturor, de exemplu a invatatoarelor din scoala care au multe de spus , nu unui grup tolerat de 2 ani de directoare, si a parintilor elevilor care au avut copiii clasa a-XII-a, au meditat cu profesorul de matematica de la clasa pe bani grei in particular, si au picat.Revizuiti va rog acest dosar de evaluare al acestei directoare Draculet-Halici Mirela ,care culmea culmilor, ATENTIE-nici nu este titulara in scoala ,ci in Constanta.Chiar nu puteti numi un director titular ,cu vechime si drag de aceasta scoala? DE CE NE SACRIFICATI copiii , cu un director care isi cladeste in scoala, in adevaratul sens, un birou personal cu mobilier nou, in loc sa foloseasca banii comunitatii in investitii pentru elevii si cadrele didactice din scoala ? De exemplu inghesuie toate cadrele didactice intr-o singura cancelarie veche , transformand pentru clasa 0, o cancelarie in timp ce construieste pentru a-si crea in spatiul public un mediu cat mai confortabil, in care doamna director a declarat ca si-a cumparat cu banii personali mobilierul.Pai, Domnule Popescu ce a devenit spatiul public, Dormitor personal?( la o asemenea directoare ,care a avut motivul divortului sotului ca este corupatoare de minori, avand o fundatie de sexologie,pe care cu onoare o conduce*Pisica neagra*) VA ROG VERIFICATI CELE SCRISE SI LUATI ATITUDINE , SPRE BINELE SI IMAGINEA INVATAMANTULUI CONSTANTEAN, SI NUMAI TOLERATI CA CEI DINAINTEA d-VOASTRA .APROPO D-NA A FOST TOLERATA FIIND APROPIATA FOSTEI ALISS ANDREESCU.