Directori puşi pe liber c-aşa vrea partidul

Politicul și-a băgat coada și-n educație

Directori puși pe liber c-așa vrea partidul

„Mariane, ne-ai făcut-o!“, se-aud glasuri de directori nedreptățiți de o decizie fără precedent. S-au mai schimbat conduceri de instituții de învățământ, dar chiar așa, o treime din totalul lor, e de-a dreptul suspect. Și nu pentru că neapărat am căuta nod în papur… Inspectoratului Școlar Județean Constanța, ci pentru că foarte mulți dintre cei puși pe liberi sunt cadre didactice cu experiență, care s-au atașat nu de scaun, ci de instituția pe care au condus-o și la ale cărei rezultate au avut un considerabil aport. Sunt oameni care au învățat să țină în frâu și capriciile colegilor, dar mai ales caractere de elevi ai unei democrații prost «asamblate». Democrație ce a adus cu ea multe, foarte multe ciudățenii pe care cu greu le vom dezlâna atâta timp cât măria sa TEAMA ne va guverna discursul. Una dintre ciudățenii ar fi postura în care se găsește un director de instituție de învățământ în momentul în care ar trebui să spună ce-l doare: dacă dă vina pe primărie, harșt,! i se taie din fonduri, dacă dă vina pe inspectorat, se poate trezi cu verificări, controale și cu unele înlesniri suprimate. Și-atunci, decât să deranjeze vreuna din măriile lor, mai bine spune că totul e frumos și la… vară cald. Nu o dată s-a întâmplat să ni se aducă la cunoștință „off the record“ probleme cu care se confruntă directorii, ca la final să fim implorați să nu consemnăm „că și-așa abia obținem câte ceva“. În urmă cu o lună, Marian Sârbu, inspector școlar general, declara pentru „Cuget Liber”: „Mulți dintre directorii înlocuiți aveau vârsta pensionării și de aceea am hotărât să nu le prelungim contractul, ci să aducem forțe noi. Ei nu au greșit cu nimic, dar era nevoie de o împrospătare”. Iată exemple: Nicoleta Ciobanu, directoarea Liceului Teoretic Basarabi, a fost numită cu decizie pe perioadă determinată, până pe 31 august 2008, dată până la care trebuie să susțină examenul de numire. Contactată telefonic, Gabriela Micu, cea care timp de cinci ani a slujit ca director, ne-a declarat că a suferit atât de mult din cauza nedreptății care i s-a făcut, încât nu vrea să-și mai amintească și, implicit, nu dorește să mai comenteze. Gabriela Micu are 39 de ani! Am încercat la o altă instituție „reformată“. Grupul Școlar „Gheorghe Duca” este recunoscut ca un liceu greu, cu probleme, dar care ani de zile a fost condus cu mână de fier de prof. Mihai Budrică. Întrebat dacă a fost schimbat pe motiv de împrospătare, a bufnit în râs: „Dacă 54 ani, vârsta actualului director, vă sună mai «fragedă»!?! Oficial, îmi expirase mandatul și nu mă mai încadram în cei patru ani pentru încă unul. Neoficial, din motive de PNL. Problema cea mai mare nu este că am fost schimbat eu, ci că a fost numit cineva care nu are experiență, ținând cont și de problemele cu care se confruntă această instituție. Și existau profesori experimentați care mă puteau înlocui, cum ar fi cea care de șapte ani este directoare adjunctă sau fostul director de la Colegiul Național «Mihai Eminescu»“. Cine pleacă din PNL așa pățește! În luna mai, anul acesta, primarul orașului Hârșova comanda un sondaj de opinie, la Institutul de Politici Publice București realizat pe un eșantion de 600 de persoane. La final, una dintre cele mai apreciate personalități ale urbei a fost considerat prof. Alexandru Bujeniță, director al Liceului Teoretic „Ioan Cotovu”, acum fost director, pentru că, în ciuda a 16 ani de activitate susținută, i s-a blocat postul și, mai neelegant, a sărit din schema directorială. „Când i-am spus celui care consideram că-mi este și prieten «Mariane, ne-ai făcut-o!», mi-a răspuns sec: «Asta e!». Poate că, dacă nu plecam din PNL, n-aveau ce să-mi reproșeze. Și în situația mea mai sunt alți aproximativ 38 de directori. Consider că politica n-ar trebuit să determine numirile în învățământ”. Le mulțumim acelor foști directori care nu neapărat au avut curajul de a spune lucrurilor pe nume, dar de a-și asuma opinia liber exprimată. Asta pentru că am avut ocazia să dăm și peste foști care nu numai că au refuzat orice comentariu, dar erau și foarte suspicioși: „Da’ de unde aveți numărul de mobil?“, „Da’ de unde să știu că sunteți cine spuneți?“, „Nu comentez la telefon, dacă vreți ne întâlnim!“. E vorba de profesori pe mâna cărora se află caractere de elevi ce trebuie crescute în spirit liber și care trebuie învățați să-și asume responsabilități. Cât despre implicarea unui anume partid în tot acest „tăvălug“, vom reveni și cu opinii oficiale, dacă n-o veni între timp pe fax vreo replică...„Mariane, ne-ai făcut-o!“, se-aud glasuri de directori nedreptățiți de o decizie fără precedent. 