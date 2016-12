Directori "executaţi" pe capete, cu dreptatea în braţe. "Sunt lucruri nefireşti. Puteau să reacţioneze..."

9

Concurs

Foarte bine, domnilor/doamnelor colegi/colege. Eu va inteleg supararea. Poate si alti colegi. Grosolaniile unora, nu. Sunt de moda veche, cadru didactic format si educat inainte de 89. Suntem educatori, deci ar trebui sa avem intelepciune, cunoastere si decenta. Sa fim exemple de genul asa da, nu asa nu. Directori executati spune articolul. Iar voi ati gasit vinovatii. Dar cum si cine ii executa pe candidati ? Cine a stabilit regulile jocului si il arbitreaza ? Metodologia ministerului, comisia inspectoratului, a scolii si a administratiei publice, nu-i asa ? Dar cei de mai sus nu pot fi gasiti vinovati, asa ca, firesc, altcineva trebuia sa fie. Nu putem fi nici corecti, nici obiectivi, este clar. Problemele care apar in scoala nu acolo trebuiesc rezolvate ? Pentru ca ne lipseste curajul dam vina pe altii. Chiar si in regimul comunist in cancelarie eram mai uniti si mai demni. Timpul a fost scurt, candidatii stresati. Asa a fost. Am vazut la mine in scoala. Dar nici unul nu a protestat. Toti au asteptat rezolvarea problemei lor de catre oricine altcineva, au sperat ca se va rezolva, dar ei nu au facut nimic. Nu putem supara structurile ierarhic superioare. nu ? Este mai usor sa cautam alti vinovati si sa ramanem anonimi. Pacat. .Sa ne fie evaluat CV-ul, spune cineva, pentru ca acolo scrie tot ce am facut ? Dar intr-un CV putem scrie orice. Vrute si nevrute. Corect ? Nu este nevoie si de documente care pot dovedi ca am facut cu adevarat ce scrie in CV ? Daca oricine altcineva ar veni la voi cu un CV i-ati cere sau nu documente doveditoare ? Si inca ceva> candidatii la functiile de director sunt membri ai celebrei comisii nationale aa expertilor in management. Se intreaba cineva cum au reusit sa patrunda in acel corp de experti oameni care acum nu iau punctajul minim la CV ? Documentele sunt cam aceleasi. Merita cercetat acest subiect.