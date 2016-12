Directori de şcoli constănţene, schimbaţi din funcţie de ISJ

10

Daca voi nu ma vreti, eu va vreau

Ioana Purcărea s-a născut într-un sat din județul Argeș - Rătești, într-o familie cu trei copii. Tatăl a fost CFR-ist, iar „mămica“, așa cum îi place să-i spună celei ce i-a dat viață, o femeie cu „o filosofie foarte sănătoasă de țăran“. A trăit o copilărie de poveste. „Aveam o grădină superbă și țin minte că într-o noapte de iulie, cu lună plină, ai mei au așezat plapuma între florile de regina nopții, care miros senzațional, și am dormit acolo toți“, își amintește cu nostalgie Ioana Purcărea. Liceul l-a terminat la Pitești, iar prima oră de psihologie din clasa a XII-a a fost decisivă în alegerea viitoarei cariere. „În 1971 am plecat cu mama de mână la Universitatea din București, să dau la Facultatea de Psihopedagogie. Când a văzut mama câte mașini sunt pe acolo, mi-a zis: «Hai acasă, aici nu-i de tine!». Dar nici prin cap nu-mi venea să renunț. Am dat examen, eram 16 pe loc. Când am aflat că sunt admisă, primul telefon pe care l-am dat a fost la Primăria din Rătești, să-mi anunț părinții. Toți oamenii din sat au fost mândri de reușita mea“, povestește Ioana Purcărea. Văduvă la 27 de ani În anul III de facultate s-a căsătorit. Se îndrăgostise la prima vedere. „Pe Traian Moca, primul meu soț, care era navigator, l-am cunoscut la București. Eram cu ceilalți colegi de facultate. Țin minte că în ziua aceea m-a condus la cămin, iar pe drum l-am luat de gât și l-am pupat. Apoi am făcut schimb de adrese, ca să ne scriem. El locuia în Constanța. Peste o săptămână mi se făcuse dor de el, așa că am venit la Constanța, l-am căutat și i-am spus că vreau să mă mărit cu el“, povestește Ioana Purcărea. În același an, în toamnă, s-au căsătorit. Au făcut o nuntă tradițională la Rătești, apoi s-a mutat la Constanța. În scurt timp s-au născut și cele două fete, Andreea și Irena. La 27 de ani a rămas văduvă. Soțul a pierit odată cu nava Independența, petrolierul care a ars în apele Mării Marmara după ce s-a ciocnit de un vas grecesc. „Rămăsesem o mamă singură cu două fetițe. Țin minte că mi-au adus sicriul cu cadavrul soțului meu în ziua de Bobotează, iar de Sfântul Ion, de ziua mea, l-am înmormântat“, își amintește Ioana Purcărea. Dar exact în acele momente grele a reapărut în viața ei un om. Cel care i-a fost alături, iar apoi i-a cerut mâna. „Îl cunoșteam din facultate, fusese prietenul meu, dar a fost o poveste platonică. Destinul făcuse să-l întâlnesc din întâmplare chiar în vara din anul în care a murit fostul meu soț. Apoi, m-a căutat acasă, după tragedie. Țin minte că fetele mele s-au așezat lângă el și i-au spus: «Nu vrei tu să fii tăticul nostru? Că noi nu mai avem!» Atitudinea lor m-a încurajat foarte mult“, spune Ioana Purcărea. A descoperit fericirea Și-a refăcut viața alături de Petre Purcărea, profesor de istorie. A descoperit fericirea. „Unele lucruri mi se păreau ireale. Eu, care eram obișnuită să fiu jignită de soțul meu, mi se părea ciudat ca bărbatul de lângă mine să-mi spună «iubita», «frumoasa mea». Nu există bărbat care să iubească o femeie așa cum mă iubește el pe mine și invers“, povestește Ioana. În 1982 s-a născut și Doria, cea de-a treia fiică. Cum ar fi fost mai bine să se desfășoare viața ei? „A fost mai bine cum a vrut Dumnezeu. Prima mea căsnicie a fost foarte nefericită. Fostului meu soț îi plăceau foarte mult femeile și era adulat de ele, pentru că era un bărbat frumos“, povestește Ioana. Domnișoare de onoare Ioana și Petre Purcărea au făcut nuntă abia în anul 2000, când ea avea 48 de ani, iar el 50. Fetele, care trecuseră de vârsta majoratului, le-au fost domnișoare de onoare. Ioana Purcărea e o femeie și o mamă împlinită. Are trei fiice frumoase: Andreea, Irena și Doria și doi nepoți: Antonia (patru ani și două luni) și Radu Andrei (trei ani și două luni). „Mă consider o femeie împlinită, deși viața mi-a oferit și multe dezamăgiri. Durerea și tragediile de viață te pot îndruma pe două căi - fie apreciezi viața, așa cum am făcut eu, fie devii un om rău“, concluzionează ea. Timpul liber și-l petrece cu familia sau gătind. „Sunt foarte inventivă în bucătărie. N-am avut niciodată carte de bucate“, zâmbește ea. Și-a spus povestea cu mult drag. La final, a zâmbit: „E primul interviu de acest fel. Parcă mă simt ușurată că am povestit!“