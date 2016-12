Director de şcoală acuzat că îşi bate elevii: "Îi face idioţi, tâmpiţi, proşti… Copiii sunt speriaţi!"

Director de școală acuzat că își bate elevii: "Îi face idioți, tâmpiți, proști… Copiii sunt speriați!"

Un nou scandal în învățământul constănțean mocnește la Școala gimnazială „Gheorghe Lazăr“ din comuna Corbu. Mai mulți părinți o acuză, prin intermediul unei scrisori, pe directoarea unității de învățământ, că își bate elevii. Incidentul reclamatar fi avut loc la clasa a IV-a B, unde directorul Elena Badea este și învățătoare.Incidentul descris s-ar fi petrecut în urmă cu circa o săptămână. Potrivit părinților, după ce a distribuit rechizitele elevilor clasei la care este învățătoare, prof. Elena Badea, apreciind că nu este destul de multă liniște în clasă, a decis să le aplice copiilor o corecție fizică, toți elevii, la rând, primind o riglă peste palmă „în țipetele și urletele isterice ale doamnei cu pricina, care cu dărnicie îi împroșca cu apelative jignitoare precum idioți, tâmpiți, proști etc”. „Doamna Badea Elena, învățătoare la această clasă și pe parcursul altor ore de la începutul anului școlar, până acum a mai recidivat în utilizarea de expresii jignitoare similare celor menționate mai sus și a bătut de nenumărate ori diverși elevi ai clasei din motive închipuite și doar de dânsa știute. Chiar dacă loviturile au fost mai mult sau mai puțin dureroase, elevii au fost foarte speriați de comportamentul nervos și agresiv al doamnei învățătoare. (…) De altfel, doamna învățătoare Elena Badea și-a schimbat radical atitudinea de când este director, manifestând un com-portament violent și față de elevii altor clase. Urmare a acestui incident fără precedent, domnul Butnariu, un părinte din satul Vadu care are trei copii în școala noastră, a fost singurul părinte care a avut curajul s-o înfrunte pe doamna învățătoare Badea Elena”, am spicuit din scrisoare. De altfel, el și-a transferat fetele la Școala din Vadu, care tocmai ce a fost inaugurată de Inspectoratul Școlar Județean Constanța.„Tăticul violent”Pusă în fața acestor acuzații, învățătoarea Elena Badea a recunoscut că gestul său a fost unul „simbolic” și nu se aștepta să declanșeze o asemenea tevatură. „Tăticul celor două fetițe din clasă, domnul Butnariu, a venit la mine abordând un comportament foarte violent și am auzit că a mai avut probleme și cu alte persoane. Fetele dânsului se plângeau de la o vreme că sunt foarte obosite din cauza navetei pe care trebuiau s-o facă din Vadu la Corbu. De fapt, domnul Butnariu este cel care a făcut scandal pentru redeschiderea Școlii din Vadu. Sunt în învățământ din anul 1998, și am predat la mai multe unități de învățământ, iar în Corbu sunt din 2006. Nu am avut niciodată probleme și nu am fost reclamată și consider că domnul Butnariu are un temperament mai vulcanic”, a mai declarat prof. Badea.Reacția ISJ ConstanțaSesizat în legătură cu cele semnalate de părinții din Corbu, Inspectoratul Școlar Județean Constanța precizează că inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, a dispus începerea unei anchete pentru a verifica aspectele prezentate în petiție, urmând a se acționa în consecință. „Totodată, precizăm că până marți, 4 noiembrie,ora 14, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța nu a fost depusă nicio sesizare din partea părinților prin care să ni se aducă la cunoștință acest incident”, se mai arată în răspunsul ISJ.