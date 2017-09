Director de liceu, declaraţii incendiare: "Mediocrii şi conservatorii reacţionează violent. Se fac presiuni pentru demiterea mea!"

Director de liceu, declarații incendiare: "Mediocrii și conservatorii reacționează violent. Se fac presiuni pentru demiterea mea!"

„Astăzi, are loc Consiliul Profesoral, de la ora 12. Cu siguranță și opinia publică va dori să fie informată despre incompetenții care nu-și fac treaba în sistemul educației, despre mediocrii și conservatorii care au început să se simtă amenințați și reacționează violent, despre unii titulari sistemului care nu-și fac orele și-și ridică salariile nemeritate, despre cât de puternică este forța și mintea unor mediocri și despre cât de mult spun aceste lucruri despre mintea decidenților care sunt preocupați de realizarea normelor unor cadre cu rezultate slabe și nu de cât de obosiți sunt elevii și cât de inutile sunt programele încărcate. Statul are datoria să finanțeze elevul și nu profesorul”, este de părere directorul Liceului „Virgil Madgearu”.Prof. Camelia Isabela Marcu mai spune că:„Se fac presiuni din partea inspectorului general numit provizoriu, fără concurs, Miu Petrică, pentru demiterea mea ca director numit în urma susținerii probelor de concurs, în 27 noiembrie 2016, dată la care acest domn și-a manifestat ostilitatea prin nota 2 cu care mi-a notat prestația. Diferența dintre nota 2 și nota 8,50 acordată de ceilalți participanți în comisia de evaluare, arată că domnul Miu P. trebuia să fie sancționat. Conform legii, la o așa diferență, un profesor, timp de cinci ani nu mai are dreptul să facă parte din vreo comisie sau chiar promovat în vreo funcție! Eu cred că noi, directorii competenți, alături de profesorii și elevii buni, putem face presiuni asupra politicienilor și schimba învățământul pentru a avea elevi fericiți și bine pregătiți profesional. Directorii și profesorii buni trebuie să preia conducerea sistemului de învățământ!”.