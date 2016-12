Directoarea ŞI-A ANGAJAT SOŢUL ca profesor de sport! EXPLICAŢIE REVOLTĂTOARE: „Şi care este problema?“

Directoarea ȘI-A ANGAJAT SOȚUL ca profesor de sport! EXPLICAȚIE REVOLTĂTOARE: „Și care este problema?“

Dintotdeauna, angajările în învățământ au suscitat aprige discuții și motiv de ceartă, iar comentariile la un articol din ziarul „Cuget Liber” legat de distribuirea posturilor vacante în județul Constanța au deranjat-o, pe bună dreptate, pe directoarea Școlii „Gheorghe Lazăr” din Corbu, prof. Silvia Bică.Un cititor semnala faptul că aceasta și-ar fi angajat soțul: „La Corbu, profesorul titular de educație fizică (fiul doamnei prodecan de la facultatea de educație fizică din Constanța) de patru ani, după data de 1 septembrie, vine și depune cerere de concediu fără plată, detașare și alte motive. După această mișcare doamna directoare îl angajează pe soțul dumneaei, mecanic de întreținere în școală, ca profesor asociat. Soțul doamnei a susținut examen, dar nu a luat săracul decât nota 1.00, chiar și după contestație rămânând cu aceeași notă: 1 curat. Să vedem dacă și anul acesta o să fie la fel, dar nu cred că se va schimba ceva. Și acestea nu sunt singurele ore ascunse”.Deranjată peste măsură de afirmațiile cititorului, directorul școlii, prof. Silvia Bică, a ținut să precizeze următoarele: „Am respectat toate etapele prevăzute de Metodologia privind mișcarea personalului didactic. Am anunțat Inspectoratul Școlar Județean pe data de 30 august că profesorul de sport și-a depus cerere de concediu fără plată, iar pe data de 3 septembrie postul dânsului a rămas la dispoziția școlii. Aveam posibilitatea să dăm orele pensionarilor, la plată cu ora sau titularilor. Soțul meu a terminat Facultatea de educație fizică și sport cu licență, așa că putea lua postul ca orice asociat, cum avem în toată țara asta. Și care este problema că este soțul meu? Numai el nu trebuia să fie? Sunt director de 11 ani și nu am făcut rău nimănui. I-am ajutat pe toți cu ce am putut și nu am încălcat legea. Nici nu am votat în consiliul de administrație, că nu am dreptul și nu mă joc cu legea, indiferent pentru cine”.Pentru o corectă informare, ne-am interesat și la compartimentul resurse umane din cadrul Inspectoratului școlar Județean Constanța. Astfel, am aflat că profesorul la care se face referire în comentariu este în concediu de studii. Conform Legii educației, are dreptul la trei ani într-un interval de șapte ani, întrucât urmează o formă de perfecționare în învățământul superior, respectiv o altă facultate.„Profesorul de sport titular are concediu de studii începând cu 1 septembrie, iar postul nu a fost scos la concurs, deoarece în luna februarie, când școala a venit cu posturile rămase vacante, respectivul nu-și manifestase intenția de a intra în concediu de studii. Abia la sfârșitul lunii august a făcut acest lucru. La momentul acela postul i s-a vacantat, iar directorul avea la dispoziție candidați care au participat la concurs și care au rămas nerepartizați, dar n-a fost cazul, și apoi angajare prin decizia consiliului de administrație, în regim de plată cu ora, cadre didactice asociate, adică angajate în alt domeniu de activitate, dar care prestează activități și-n învățământ, sau cadre didactice pensionate”, a mai precizat sursa din cadrul ISJ.