Direcţia Judeţeană de Film, îngropată de cinematografele private. Instituţia a fost desfiinţată

o parere

doamnelor voievozeanu si pauleanu , mai lasati alti oameni tineri si cu experienta pe . posturile in care lucrati , sunteti f. batrane, dar ce sa faci cu cleptomania asta [goana dupa aur] , trebuia sa va retrageti ,sa nu mai candidati , mai ales dna voievozeanu are o situatie sociofamiliala f. f. buna ,dintoate punctele de vedere.Are o vestimentatie la 75 de ani ,cu panta loni ,cu tocuri fardata, triumfa de fericire si bucurie,FARA NICI O JENA,sfideaza multa lume ,nu o aranjeaza.SUNT MULTI TINRI CU STUDII SI NU AU UNDE MUNCI. Am-i cer scuze daca am gresit cu ceva.