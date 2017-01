Dinu Ghezzo deschide stagiunea simfonică de la Constanţa

Dinu Ghezzo deschide stagiunea simfonică de la Constanța

Noua stagiune artistică a companiei simfonic, din cadrul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski", se va deschide cu un concert susținut de Dinu Ghezzo, după ce, în primăvara acestui an, profesorul a fost sărbătorit, tot la Constanța, în cadrul unui eveniment organizat de International Composers and Interactive Artist (ICIA), New York University și Centrul Cultural Român din New York. Pe data de 28 septembrie, Dinu Ghezzo revine în orașul natal cu un cadou muzical cu partituri contemporane și clasice. Dirijorul Brittney Osman este un invitat al profesorului, care se va afla la pupitrul orchestrei constănțene. Născut la Constanța, profesorul Ghezzo este o personalitate dinamică a diasporei din SUA, distins pentru merite deosebite în promovarea imaginii României în mediile culturale de către Președinția României cu Ordinul Steaua României pentru Serviciu Credincios în Rang de Cavaler. Profesorul dispune de o carieră de anvergură în Arte / Multimedia, este promotorul unor proiecte de cooperare între universități din Italia, România, Grecia, Ungaria și Statele Unite. A promovat cu obstinație, de-a lungul ultimelor decenii în spațiul american, culturile tradiționale din Grecia, România, Armenia și Macedonia, facilitând contactul intercultural și sintezele creatoare din perspectiva creației contemporane în domeniul muzicii, dansului, poeziei teatrului și, nu mai puțin, a explorării sunetelor electronice și a evenimentelor multimedia. Stagiunea TNOBOD va continua, pe data de 30 septembrie, cu o nouă reprezentație a spectacolului de balet „Giselle".