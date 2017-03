Din toamnă, delfinoterapie! "Nu puteam să dăm delfinii pe mâna oricui"

Directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța, Adrian Bîlbă, a semnat, ieri, un protocol științific în urma căruia, din luna septembrie, la Delfinariu vor putea începe programe de terapie asistată cu delfini, cunoscută sub denumirea de delfinoterapie.În acest sens, doi antrenori - Anca Constantinescu și Florin Mazilu - vor pleca, sâmbătă, 4 martie, la un curs de formare în Austria.Reamintim că, în urmă cu circa patru ani, psihologul constănțean Adrian Gemănaru - Centrul de Autism „Marea Neagră” lansa o ofertă de delfinoterapie, sperând să obțină acceptul conducerii Complexului, dar și al Consiliului Județean Constanța. Proiectul său nu s-a concretizat nici în anul 2015, când a revenit cu oferta și tocmai de aceea l-am întrebat, ieri, pe directorul Bîlbă acum de ce ar fi posibil.„La vremea respectivă, delfinii se aflau în bazinul mic, cu acord de mediu provizoriu, deci impropriu desfășurării unei astfel de activități. De altfel, persoana care l-a format pe domnul Gemănaru se va ocupa de pregătirea celor doi antrenori. Am preferat ca de aceste ședințe de delfinoterapie să se ocupe doi oameni specializați, întrucât inițiativa noastră are și un substrat științific. Nu puteam să dăm delfinii pe mâna oricui. După cum se știe, desfășurăm deja cu succes terapia cu cai, care are, de asemenea, în spate o lucrare științifică.La ora actuală, Delfinariul oferă ședințe de 10 minute de interacțiune asistată cu delfinii, la prețul de 100 lei, ceea ce nu înseamnă că și copiii cu dizabilități ar urma să-și plătească acele consultații. Tot așa cum nu le solicităm bilet de intrare în complex.Precizez că acest protocol urmează două direcții: pe de o parte eficiență terapeutică pentru copil, dar pe de altă parte și bunăstare pentru delfin. Urmă-rim astfel, pe perioada extrasezonului, când delfinii nu au spectacole atât de multe, îmbogățirea stimulativă a mediului lor. Trebuie să le dăm ceva de făcut, pentru că ei resimt lipsa activității”, a mai declarat directorul complexului.