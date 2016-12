Din învăţământul constănţean dispar încă 387 de posturi didactice

Din învățământul constănțean dispar încă 387 de posturi didactice

Astăzi, este data limită la care Inspectoratul Școlar Județean Constanța trebuie să transmită ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, dr. Daniel Petru Funeriu, posibilele măsuri de optimizare a rețelei școlare, mai concret încadrarea în numărul maxim de 9.271 de posturi alocat județului Constanța, pentru anul școlar 2010-2011. Reorganizarea statelor de plată În vara anului 2009, înaintea primei restructurări „sugerate” de fostul ministru Ecaterina Andronescu, la Constanța activau 7.493 de cadre didactice, cărora li se alăturau 759 de persoane în aparatul auxiliar (respectiv secretare, bibliotecari, referenți etc) și 1.622 persoane în regim nedidactic (paznici, bucătărese etc.). În statisticile nou înființatului Minister al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la data de 1 ianuarie 2010, județul Constanța figurează cu 9.658 de posturi în învățământul preuniversitar de stat, din care 395 sunt finanțate de la bugetul propriu al consiliului județean, iar restul de 9.263 din bugetele consiliilor locale. Cum vor arăta noile state de plată cu 387 de posturi mai puțin, deocamdată nu știm. Cert este că prof. Elena Buhaiev, inspector școlar general, a declarat că are în vedere atât dis-ponibilizarea de suplinitori necalificați sau pensionari, dar și comasarea claselor constatate cu efective sub limită. „Nu va părăsi catedra niciun cadru didactic calificat!”, a dat asigurări prof. Buhaiev. Cele patru măsuri sugerate… obligatoriu Ministrul a atras atenția că sunt două tipuri de măsuri pentru aplicarea prevederilor OUG 114/2009: măsuri care pot fi luate la nivel județean, de către inspectoratele școlare și măsuri care pot fi luate la nivel național, de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. De asemenea, a transmis inspectorilor școlari generali propunerile de măsuri privind aplicarea Ordonanței de Urgență 114/2009, pe care le-a prezentat și federațiilor sindicale reprezentative din Educație, la întâlnirea de marți, 5 ianuarie. Acestea sunt: l stabilirea obligației de catedră pentru toți directorii și directorii adjuncți la 6-12 ore/săptămână, în funcție de mărimea școlii l renunțarea la reducerea normei didactice de predare cu 2 ore/săptămână, pentru personalul didactic cu gradul didactic I cu o vechime în învățământ de peste 25 ani lmajorarea efectivelor minime de preșcolari/elevi care permit dobândirea personalității juridice a unităților de învățământ l organizarea claselor I, V, IX din unitățile de învățământ din mediul urban la limita maximă prevăzută de Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulteriore. Cu aceeași ocazie, a teleconferinței de miercuri, 6 ianuarie, ministrul Educației a atras atenția inspectorilor școlari asupra pregătirii, organizării și coordonării simulărilor pentru examenul de bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, a probelor examenelor de atestare/certificare a competențelor profesionale, precum și a pregătii anului școlar 2010-2011.