Din Constanţa la Southampton. Sau cum e să fii student în Anglia

Din Constanța la Southampton. Sau cum e să fii student în Anglia

Într-un context în care cei mai mulți elevi se luptă cu bacul și sunt învinși, există și cazuri fericite de tineri care, nu numai că promovează examenul, dar sunt căutați de mari universități din Europa. O țară cu un program de burse foarte atractiv pentru români în ultimul timp este Anglia. Guvernul Britanic te împrumută, ca student, cu taxa de școlarizare a la long. Îți mai trebuie bani de cazare, utilități și de buzunar. Andreea Dobrilă e constănțeancă, absolventă a liceului „Geor-ge Călinescu“ și unul dintre studenții Universității Southampton Solent, la Facultatea Relații publice și comunicare. Este deja în anul III și îi place. E vizibil relaxată, veselă și foarte încântată de hotărârea pe care a luat-o la început de clasă a XII-a, când o colegă de-a ei a convins-o. A scris un eseu motivațional în care explica de ce își dorește să facă studiile în Marea Britanie, a dat un examen de limbă, IELTS (mai putea alege Cambridge sau TOEFL) și a aplicat. În februarie a și primit răspunsul. „I-am convins”, zâmbește ea. „Le-am spus că nu vreau să studiez foarte multă teorie în România și după ce termin să nu știu nimic. Că prefer să le îmbin pe amândouă, așa cum fac ei, și m-au acceptat. Mai trebuia doar să iau peste 8 la bac”. Și a luat. Surprin-zător, dar pentru admitere nu a contat deloc media pe anii de liceu deși, prevăzătoare, a ținut-o sus că n-avea de unde ști când îi va trebui. Ce a contat însă, a fost portofoliul de activități extrașcolare - în special acțiunile de voluntariat. Cât costă studiile în AngliaCu două luni înainte de începerea primului an, prin iulie, a avut o întâlnire la București cu firma de consiliere (un soi de firmă de recrutare studenți) la care a apelat să fie sigură că toate documentele sunt completate cum trebuie. „Atunci ni s-a explicat totul, legat de cazare, transport viața socială în Anglia, câți bani trebuie să avem la noi, și cum vom plăti datoria statului englez. La început, până la primirea permisului de muncă, trebuia să avem la noi 1000 de lire să demonstrăm că ne putem între-ține. Cazarea, masa și utilitățile ne priveau, dar statul plătește studiile sub formă de împrumut. Pentru obținerea acestuia trebuie să faci înaintea fiecărui an o cerere de finanțare. După ce terminăm facultatea și ne angajăm pe un salariu peste cel mediu, trebuie să dăm înapoi statului englez o parte (destul de mică) din excedent. De exemplu, dacă primești un salariu de 6000 de lire, ți se opresc 100 - 200 de lire timp de 20 de ani”. Dacă rămâi să lucrezi în Marea Britanie, pe fluturaș apare o rubrică „student loan” (împrumut pentru studenți). „Dar este ca o bursă, ne-au explicat, dacă nu reușești să ajungi la salariul mediu, datoria se prescrie, ei consideră că nu te-au pregătit foarte bine. În rest, chiria costă 250 de lire, la privat și 400 de lire la cămin, utilitățile ajung cam la 20 de lire, iar banii de buzunar și pentru mâncare… mie îmi ajung 100 - 130 de lire pe lună. M-am învățat să fiu econoamă”, râde ea. Studiile acolo se bazează pe acumularea de cunoștințe din practică. Studiul în bibliotecă, după bibliografie, îl face fiecare individual. Universitatea oricum e dotată cu de toate după cum ne-a povestit Andreea. „Există studio tv, radio, studio foto. Înveți lucrând și aplicând ce-ai citit. De exemplu cei care fac „boat design” au o hală cu bazin unde-și lan-sează bărcile la apă”. Este foarte încântată de proiectele pe post de examen, și de faptul că facultatea te împinge la muncă. „Trebuie să faci practică la două companii minim două săptămâni. Ei, practic, așa ne impulsionează să ne găsim loc de muncă - dacă ne place, rămânem acolo. Colegii mei de aici mă invidiază când aud că nu am dat decât un examen până acum și mai dau un examen anul acesta. În rest, avem proiecte de făcut. De exemplu am avut unul în care trebuia să promovăm o insulă - „Isle of Wight” - folosind mediul online. Agenția care ne supraveghea a decis că echipa mea a fost cea mai bună”. Andreea mai are un an la Southampton și termină. După aceea vrea să-și facă masterul în Jurnalism. În SUA.