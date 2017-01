Dilemă în învăţământ. Vor avea directorii de şcoli tupeul să bată la uşa primarilor pentru bani?

Dilemă în învățământ. Vor avea directorii de școli tupeul să bată la ușa primarilor pentru bani?

Zilele acestea, directorii unităților de învățământ constănțene lucrează la proiectul de buget pe anul financiar 2017, ce urmează a fi depus la consiliile locale spre aprobare sau, după caz… rectificare, celor mai mari probleme rămânând să le facă față, în ciuda creșterii costului per elev, liceele vocaționale sau care au în administrare cantine și cămine, precum și grădinițele cu program prelungit.„Stăm pe nisipuri mișcătoare“Ieri, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache, făcea o declarație care ar putea să-i pună în „lumină” pe directorii cu concurs. „Sunt unități în care dacă părinții nu au dat bani 10 ani, ei bine, 10 ani nu s-a modernizat nimic și atunci tot copiii noștri suferă. Atâta vreme cât directorul nu cere, primăria se va acoperi că nu i s-a cerut și atunci de ce ar da. E altceva când primăria taie cheltuieli care i se par exagerate. Teoretic, ne așteptăm să se schimbe situația după concurs, practic - depinde de resursa umană, de calitatea managerului. Noi stăm acum pe niște nisipuri mișcătoare, pentru că, deși finanțarea a crescut și ar trebui să ajungă, ea nu se ridică la un nivel necesar și suficient. Dacă până acum directorii trăiau cu frica de a fi demiși dacă cer de la Primărie fonduri pentru unitățile de învățământ pe care le conduceau, acum, după concurs, nu au de ce să se mai teamă. Mai știu că s-a impus ca proiectele de buget pe care le înaintează autorităților locale să fie făcute publice”, a mai spus liderul părinților.Deocamdată, nu am putut afla de la directorii de școli contactați dacă au reușit să-și finalizeze bugetele, mai ales că a intervenit această schimbare a costului standard per elev, cert este că își vor încerca norocul și vor solicita sume mai mari pentru anul 2017.Școlile de fițe „cerșesc“ în continuareDe partea cealaltă, adică a Primăriei Constanța, președintele Comisiei învățământ, Raluca Trandafir, afirma că toate școlile sunt îndreptățite să solicite fonduri pentru buna desfășurare a actului educațional, în acest sens fiind depuse numeroase memorii, însoțite de devize, dar care nu și-au putut găsi rezolvarea încă de anul trecut. S-ar părea că anul acesta prioritară va fi căutarea de fonduri și soluții pentru acele unități școlare care nu dispun de săli de sport.Din păcate, nu ne așteptăm să dispară atât de blamatele fonduri - al școlii și al clasei - în ciuda creșterii bugetării de la stat. Așa cum s-a dovedit și în anii anteriori, școlile „de fițe”, deși cu clase suprapopulate, deci cu bani suficienți să-și satisfacă cheltuielile, tot apelează la „mila” părinților, măcar pentru paza școlii. Sau nu o fi prevăzută în… nomenclatorul de finanțare?