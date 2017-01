Diferenţe şocante în mediile elevilor constănţeni de clasa a VIII-a

Diferențe șocante în mediile elevilor constănțeni de clasa a VIII-a

Afișarea, ieri, a ierarhiei județene a elevilor constănțeni de clasa a VIII-a constituie cea mai importantă etapă pentru toți cei implicați în admiterea în învățământul liceal de stat.O radiografie a situației școlare a tuturor celor 5.571 de elevi constănțeni care au de completat, începând de astăzi, fișele de înscriere. Opțiunile lor urmează a fi înșirate, ținând cont de mediile pe care le au colegii, toate cadrele didactice sfătuindu-și elevii să completeze cât mai multe coduri, care asigură cât mai multe șanse la repartizarea com-puterizată ce urmează să aibă loc pe 15 iulie.Consultând cele 357 de pagini ale ierarhiei județene, am putut constata că, anul acesta, cinci elevi au media 10 pe linie, adică atât media generală pe cei patru ani de gimnaziu, dar și la cele două probe scrise ale Evaluării Naționale, alți 89 având media generală 10 la finalul celor patru ani de școală. Colegiul „Mircea cel Bătrân” conduce detașat în topul celor mai multe medii de 10, dar neobișnuit de multe medii maxime în mediul rural.Interesantă ni se pare, însă, și anul acesta, diferența extrem de mare între mediile cu care au terminat unii elevi gimnaziul și notele pe care au reușit să le obțină la probele de la Evaluare. Cu excepția unui elev din municipiul Constanța, de la Școala nr. 6 „Nicolae Titulescu”, care a finalizat gimnaziul cu media 8,90, iar la română a încasat o notă de 2,20 și matematică 3,05, restul diferențelor izbitoare se înregistrează în mediul rural. Nu contestă nimeni faptul că și la țară se nasc copii deștepți, care pot ajunge la performanță, și nu am încetat să-i remarcăm în paginile „Cuget Liber”. Totuși, am descoperit elevi care au terminat gimnaziul la Liceul Tehnologic „Radu Prișcu” din Dobromir cu medii de 8,35 sau 8,89, iar la probele de la Evaluare au luat note de 2 și 3. La fel la Școala gimnazială nr. 1 Cuza Vodă, elevi cu medii pe patru ani de 8,83, iar la română au încasat nota 2,55 și la matematică 2,50, sau 8,77 cu note de 2,10 și 2,20.Anul trecut, ministrul Educației, Remus Pricopie, a realizat același gen de analiză la sfârșitul Evaluării Naționale 2013, dar probabil doar așa, pentru a se convinge dacă zvonurile care i-au parvenit din teren sunt reale. Poate că în cele din urmă va decide să elimine din media generală de admitere în liceu notele pe cei patru ani de gimnaziu, transformând Evaluarea Națională în admitere în liceu. Astfel s-ar anula multe dintre nemulțumirile pe care la această oră le exprimă cu vehemență, și pe bună dreptate, părinți ai copiilor care au învățat temeinic și susținut timp de patru ani, dar notele colegilor de la Evaluare i-au ridicat nemeritat în topul ierarhiei județene. Și cu șanse reale de a-și găsi un loc în liceele constănțene de elită.