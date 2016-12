Dichiseanu, Arșinel și Nicolaescu au primit câte o stea pe Aleea Celebrităților

Actorii Alexandru Arșinel și Ion Dichiseanu, precum și regizorul Sergiu Nicolaescu, in memoriam, au primit câte o stea pe Aleea Celebrităților, în semn de prețuire pentru întreaga activitate în domeniul teatrului și filmului, potrivit Agerpres.Ceremonia a avut loc în prezența colegilor de breaslă, a primarului Capitalei, Sorin Oprescu, și a câtorva zeci de admiratori. Arsinel a a afirmat ca este un moment emoționant :“Această stea reprezintă o răsplată a unei munci de peste 50 de ani. E o stea pe care o consider și a mea, dar mai ales o consider a Teatrului de Revistă 'Constantin Tănase', a colegilor mei care contribuie la succesele și la trăinicia acestui gen de teatru unic în România și poate chiar în lume". Si Ion Dichiseanu a rememorat mai multe momente din carieră, arătând că actorii trebuie să își iubească publicul, întrucât depind de el. "E un moment superb în viața fiecărui actor care a muncit, fie în teatru, fie în film, chiar și în muzică. Am cochetat și cu muzica, cu poezia, am și scris. (...) Fiecare om se naște cu o steluță, fiecare om are un destin. La mine steaua a fost norocoasă, foarte norocoasă. Am fost un răsfățat al teatrului și filmului". Actorul Vladimir Găitan a vorbit in numele lui Sergiu Nicolaescu, referindu-se la acesta atât ca prieten al său, cât și ca actor și regizor: "Personalitate enigmatică asemuită de multe ori cu un uriaș aisberg, Sergiu Nicolaescu m-a onorat cu prietenia lui specială, fără efuziuni gratuite, dar cu o dragoste adevărată extinsă cu multă tandrețe asupra familiei mele"El a povestit un episod de familie în care fiul său se juca în zăpadă cu Sergiu Nicolaescu. "A rămas secretul nostru și astăzi vi-l împărtășesc și dumneavoastră: își dorea din tot sufletul un băiat. Nu a fost să fie. Păcat". Primarul Sorin Oprescu, prezent la evenimnet, a oferit celor trei personalități placheta de onoare a orașului București. George Ivașcu, Vasile Muraru, George Mihăiță, Ion Haiduc, Gheorghe Visu, Cezara Dafinescu, Alexandru Lulescu, Rudi Rosenfeld, Ștefan Velniciuc au fost actorii prezenti la eveniment.