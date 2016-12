Dialoguri culturale la Liceul Teoretic „Ovidius“ Constanţa

Dialoguri culturale la Liceul Teoretic „Ovidius“ Constanța

A IV-a ediție a Dialogurilor culturale, sub genericul „Percepția lumii arhaice dintr-o perspectivă mitică și fantastică”, a avut ca principal obiectiv interacțiunea elevilor și a profesorilor de la Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța cu prozatorul și editorul Ovidiu Dunăreanu. La întâlnire, a participat și criticul literar, conf. univ. dr. Angelo Mitchievici, președintele Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Dobrogea. Rolul de instanță critică obiectivă în mode-rarea evenimentului a fost asumat de prof. dr. Paula Paliuc, care a mediat dialogul literar stabilit între invitați și elevii cercului de românistică „Comunic, deci exist”, ce se derulează în acest liceu. Intenția acestor dialoguri, derulate în cadrul parteneriatelor cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Dobrogea, respectiv Editura Ex Ponto - Constanța este de a aduce în mijlocul elevilor personalități literare autohtone, de a stimula talentul și înclinațiile literare ale tinerelor condeie. Aceștia vor avea oportunitatea publicării celor mai bune eseuri, proză și poezii în paginile revistei Ex Ponto într-o rubrică specială. Organizatorii Dialogurilor - profesorii Nadina Aldea, Paula Paliuc și Deniz Trifan - își propun să stimuleze prin viitoare activități culturale potențialul creator al elevilor, interesul lor pentru cunoaștere și dialog cultural.