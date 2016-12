Dezvăluiri excepţionale despre legătura Regelui Carol I cu Dobrogea

Dezvăluiri excepționale despre legătura Regelui Carol I cu Dobrogea

Printr-o providențială coincidență, astăzi, la ora 13, istoricul de artă dr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă din Constanța, își lansează cel de-al 13-lea titlu publicat după anul 2000, care le oferă șansa constănțenilor de a descoperi influența impresionantă pe care Regele Carol I a avut-o asupra devenirii Dobrogei, în cea mai recentă lucrare a sa intitulată „Regalitatea și Marea. Dobrogea 1878-1914".Apărut la Editura Monitorul Oficial, amplul volum de colecție dedicat Regelui Carol I și Reginei Elisabeta a fost lansat deja la Târgul de carte Gaudeamus de la București, alături de autoare aflându-se secretarul de stat din cadrul Ministerului Culturii, Irina Cajal, academicianul Dan Berindei și criticul și istoricul literar Dan C. Mihăilescu.„Ce este nu atât impresionant, acaparant, lăudabil, cât, pur și simplu, fascinant pentru mine sunt două lucruri la doamna Păuleanu. Primul este capacitatea uriașă de absorbție. Are o aviditate, bulimie documentară într-o epocă de improvizație absolută, absoarbe înfiorător. Ia arhive din administrație, cadastre, istoria primarilor, gazetele epocii, istoria diplomației, geopolitică, antreprenoriat, modă, istoria mentalităților, îți face un tablou enorm. Și aici vine a doua calitate, care este hipnotizantă: toată preocuparea dumneaei față de istorie stă cu o față în trecut și cu alta în prezent. Cartea asta este, în mod paradoxal, de o actualitate frisonantă”, aprecia Dan C. Mihăilescu.„Un proiect de o grandoare fără precedent!“Întrebată ce a declanșat impresionantul demers, autoarea a declarat: „Mi-am dat seama că tot ceea ce s-a întâmplat în Dobrogea, după 1878, trebuie să fi fost un proiect de o grandoare fără precedent. Pentru ca să faci podul de la Cernavodă, ca să legi Dobrogea cu țara, să faci portul și să încerci să recuperezi toate handicapurile pe care provincia asta le avea presupune o voință extraordinară, care nu putea să vină, totuși, decât din partea regelui, secondat, bineînțeles, de oamenii cu care și-a implementat această politică.Apoi am descoperit o confirmare a ideii mele că domnitorul s-a născut la izvoarele Dunării, iar țara noastră și-a redobândit, ca spațiu românesc, văr-sarea datorită regelui, după Războiul de Independență.Acestea au fost premisele de la care am plecat mai ales că în cercetările mele l-am regăsit pe Carol I la inaugurarea marilor evenimente și a marilor construcții din Dobrogea. Citind discursurile lui am descoperit o gândire colosală, pe care am considerat-o un proiect național. Mi-am dorit să cuprind toate cele trei dinastii ale regalității, pentru că legăturile lor cu Dobrogea sunt extraordinare, dar deja lucrarea devenise impresionant de masivă. Cred că niciun conducător din istoria țării nu a fost atât de legat de provincia asta pe care a vrut el să o aducă la țară, să o modernizeze, să-i recupereze handicapurile cultu-rale. A reușit Carol I să învingă scepticismul multora și să investească uriaș aici. Gândiți-vă că numai podul de la Cernavodă a costat 35 de milioane lei aur, bugetul țării pe cine știe cât timp”, a adăugat autoarea.v v vÎn deschiderea evenimentului de astăzi, de la Muzeul de Artă, elevii corului Seminarului Teologic condus de prof. Horațiu Alexandrescu va interpreta trei colinde.