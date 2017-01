Dezbateri la Colegiul „Eminescu” pe tema drogurilor

Săptămâna aceasta au debutat activitățile din cadrul proiectului inițiat de Asociația Tomis Antidrog Constanța, intitulat „Alege să nu fii singur!”, desfășurat la Colegiul Național „Mihai Eminescu”.Acest proiect s-a născut, având la bază solicitările instituțiilor școlare din județ și are ca obiective informarea și conștientizarea elevilor cu privire la efectele nocive ale drogurilor, a celorlalte vicii ce provoacă dependență, dar și promovarea unui stil de viață sănătos, oferind alternative de petrecere a timpului liber.Având drept grup țintă 51 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, alături de profesoarele Teodora Ceti, Claudia Portase, Domnica Măndescu și Mariana Hristache, programul activităților prevăzute în proiect, a început prin vizionarea unui film „O viață în 10 minute”.Etapele proiectului s-au încheiat prin completarea unui chestionar, sub anonimat cu întrebări legate de consumul de droguri în școli și necesitatea introducerii la orele de dirigenție a unui suport de curs cu tema prevenției consumului de droguri. Din partea asociației au fost prezenți: George Drăgan, în calitate de președinte, Janet Hârbu, în calitate de vicepreședinte, Alois Alexandru - vicepreședinte, Anton Alexandru - director departamentul IT, Dumitru Raica - director marketing, Andreea Branovici - membru, Andreea Popa - voluntar, și Manuela Preda - psiholog.