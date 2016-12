Dezbateri interesante, la Liceul "Decebal" şi la Şcoala Ovidiu

Dezbateri interesante, la Liceul "Decebal" și la Școala Ovidiu

Sub egida Anului European al Dezvoltării, astăzi, la Liceul Teoretic „Decebal”, are loc întâlnirea echipei de comunicatori din cadrul Campaniei „Europa, casa noastră”, care se derulează pe parcursul întregului an și conține două seturi de activități: „Vizite și dezbateri în școli” și concursul de proiecte „Lider european”. După care, tot astăzi, aceeași echipă se va deplasa la Școala Gimnazială nr. 2 din Ovidiu, unde se va discuta despre arta de a vorbi în public, leadership și va fi prezentat concursul de proiecte Lider European.Pentru al cincilea an, reprezentanța Comisiei Europene în România, în parteneriat cu Ministerul Educației, a lansat campania de informare și comunicare „Europa, casa noastră”. Programul se adresează elevilor și profesorilor din învățământul primar, gimnazial și liceal și are drept scop derularea unor activități cu dimensiune europeană prin care elevii sunt încurajați să se informeze despre Uniunea Europeană, istoria, politicile ei, precum și despre ultimele evoluții din domeniul afacerilor europene.