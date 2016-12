Dezbaterea zilei: ŢI S-AU CERUT BANI LA ŞCOALA COPILULUI TĂU?

2

Cine e de vina?

Sunt de aocrd cu ceea ce spune Crina. In plus, de multe ori, parintii ofera cadouri nu neaparat pentru a-i multumi doamne, ci mai ales sa arate celorlalti parinti cat si ce isi permit. Clasele de fite sunt formate tot de parinti care la un moment dat nu mai stiu nici ei ce-si doresc: ba e prea mult, ba e prea putin, ba doamna e prea intelegatoare, ba e prea dura. Mai auziti parinti multumiti? Traiesc exact ca in telenovelele TV. Cadourile sunt pornite de la parinti. N-am intalnit cadre didactice care sa ceara, poate sa bata apropo-ul da, dar sa ceara in niciun caz. Prea sa face mare valve cu cazul de la Bucuresti. Cand se intampla ceva bun, de ce nu se insista atat de mult? Se incurajeaza o atitudine de dispret, lipsa de respect fata de cadrele didactice Sa incercam doar in gand sa fim in locul lor in fata acestor copii cu care nici noi nu ne mai intelegem si in fata acestor parinti carora nu le mai intri in voie si care au prea multe probleme si care abia daca mai stau de vorba cu copii lor. Nimeni nu face minuni, iar educatia incepe de acasa.