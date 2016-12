DEZBATERE. Cum păstrăm istoria CONSTANŢEI?

6

e un subiect delicat

Istoria Constantei? E invaluita in legenda. E oras grecesc sute de ani, apoi devine roman. Apoi dispare, raminind un satuc de pescari medievali pentru a renaste ca oras turcesc. Abia dupa 1878 devine romanesc si incepe o dezvoltare sustinuta, urmind nivelul de dezvoltare al tarii. Cand tara e prospera si in dezvoltare, orasul creste. Cand tara e la anaghie, orasul scade. (”Blocada” lui Pavel Chihaia este reprezentativ, zic eu.) In esenta, viata orasului e legata de port. Apoi s-au adaugat alte obiective: santier naval, santiere constructii, turismul estival, comertul si serviciile. Din pacate, Constanta nu a reusit sa dezvolte o industrie puternica. De aici problemele ei. Nu are muncitori de fabrica, disciplinati, seriosi si cu inalta pregatire profesionala. Are doar ciflingari invatati cu shmenurile si bacsisurile din comert, turism, constructii. Asta isi pune amprenta si pe viata universitara. Desi are o gramada de universitati(?!!!), fiecare cu mai multe facutlati, viata culturala e inexistenta. pentru ca se copiaza, examenele se cumpara etc. Ramin doar cateva focare de cultura, reprezentate de biblioteci publice -si cei care le frecventeaza-, muzee -si specialistii lor-, teatre si regizori/actori etc. Toate o duc foarte rau. Din cauza bugetelor de austeritate impuse si de guverne (indiferrent de culoarea politica) si de conducerea locala. La aceste conditii vitrege, se adauga mania liderilor politici de a avea numai oameni supusi in jurul lor si in urbe. Acest vitriol al vietii culturale, care indeparteaza orice om de cultura valoros care nu canta cum ciripeste seful (sefii, ca avem ”pluralism”) distruge toate incercarile de coagulare a unei vieti culturale puternice, indiferent de semnul politici respectat de oamenii de cultura. Azi, cultura constanteana se face acasa, de catre scriitori individuali, necunoscuti constantenilor, pentru ca mass-media e prea ocupata cu barfele si sfaturile sexuale. Este de intrebat pentru ce handicapati/e dau astfel de sfaturi numar de numar? Si cati autori constanteni -si operrele lor- sunt prezentati cititorilor? Cati specialisti de la muzee sunt prezentati? Cate descoperiri sau teorii facute de constanteni (mai tineri sau mai experimentati) sunt prezentate in mass-media? Si atunci, daca mass-media e tabula rasa, despre ce vreti sa discute elevii de liceu si studentimea? Cei ce focalizeazza activitatile culturale locale? Cate piese de teatru ce sunt in scena la Constanta, ati prezentat? Nimic. Priviti gazeta dvs. si celelalte ziare din oras si veti vedea viata culturala a orasului. Stiti cati scriitori si poeti sunt acum in oras? Stiti ce au sccris? Ati cumparat o carte scrisa de ei? Stiti cite e/book au fost scrise de constanteni? Si care? Ati prezentat ceva? De ce va plingeti de altii, daca voi avetia ctivitate ”0”? Si nu uitati: legenda spune ca Medeea, si-a omorat fratele minor si l-a taiat in bucati, aruncandu-l in apele marii, pentru a intirzia corabia tatalui, ce pornise in urmarirea ei si a rapitorului ei. Orasul e intemeiat pe o crima ingrozitoare, facuta din dragoste. Femeia isi distruge familia, pentru iubit. Poate si din cauza asta orasul e blestemat!