DEZBATERE: BACALAUREAT 2014. Se anunţă un nou DEZASTRU?

Bac 2014

Nu mi se pare normal ca in acelasi liceu intr-o clasa sa li se spuna in fata ca pot copia,iar in alta sa nu poti nici macar sa stranuti pentru ca esti dat afara. Supraveghetorii erau mai ceva ca acea camera. As vrea sa fac ceva in privinta asta,dar nu stiu cui sa ma adresez