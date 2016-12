DEZASTRUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNT. „Să vă ia naiba cu BACU vostru şi cu cine o mai veni!”

5

modele de viata

Procentele de promovare la BAC trebuie acceptate si asumate. Asta e invatamantul din Romania si...astia ne sunt tinerii ;mare parte din ei,cu modele de viata ce umplu televizoarele;manelisti,dive(c---e),proxeneti,circari,drogati,etc...dar,toti plini de bani nemunciti. Asta dam,asta avem. Scoala ? De mult a intrat in desuet. Daca se poate sa cumparam diplome,de ce sa mai invatam? Daca se poate sa furam,de ce sa mai muncim?Daca se poate sa inselam,de ce sa fim corecti?Intr-o tara in care statul este primul care fura,inseala,minte....ce sa mai intelegem ? Intr-o tara in care,unuia ce vrea sa fie corect,i se da in cap,nu ai cum sa supravietuiesti decat daca...incerci sa faci la fel. Si viitorul ? Sumbru,caci la un moment dat...sacul se goleste. Daca toti ne apucam de furat,cine mai munceste ?