Dezastrul din învăţământ începe din clasa I. Cine-s vinovaţii?

Felicitari Simona Anghel

Simona Anghel, un reporter de exceptie cu mult profesionalism care aduce in fata natiunii romane gravele probleme cu care se confrunta invatamantul romanesc dar si problemele invatamantului constantean. Nu exista o viziune clara asupra situatiei actuale de dezvoltare economica, sociala, politica, juridica a Romaniei. Lipsa locurilor de munca influienteaza negativ si viitorul invatamantului romanesc. Rolul familiei in societate s-a diminuat considerabil, sunt multe familii dezbinate care-si abandoneaza copiii si-i arunca in institutiile de protectie a copiilor abandonati. Sunt copii inteligenti, frumosi, cuminti dar care nu au suportul moral si financiar al parintilor, soarta lor fiind degradata datorita abandonului familial. Cadrele didactice sunt foarte prost platite si cu toate acestea depun eforturi monumentale pentru a face educatie la standarde superioare. Lipsa fondurilor scolii afecteaza intreg sistemul de invatamant si se face apel la fel de fel de tertipuri financiare pentru a obtine cativa craitari in fondul scolii si al clasei prin comitetele de parinti legal constituite, dar nu sunt suficente pentru ca donatorii sunt putini. Deziluzia este foarte mare atat in randul cadrelor didactice cat si in randul parintilor. Hotia si desfraul politicienilor a dus Romania in prag de colaps ! DNA-ul nu mai face fata dosarelor penale ale tehnocratilor care nu se mai satura sa acumuleze averi colosale pe spinarea poporului roman. Am avea nevoie de un Vlad Tepes care sa puna ordine in tabara hotilor. S-au furat milioane de euro pentru care s-au facut cateva luni de puscarie, apoi s-a trecut la cautiune, arest la domiciliu,supraveghere judiciara, fel de fel de tertipuri juridice pentru ca milionarii hoti sa imparta prada obtinuta cu persoanele influiente din justitie, politica, etc. Plange tara dar nimanui nu-i pasa ! Se merge pe principiul fiecare pentru el ! Asa nu mai merge ! Dar nu se poate face nimic ! Propun ca repetentia sa fie introdusa abia incepand cu clasele X - XII, iar clasele primare I - IV sa fie considerate clase pregatitoare fara note, doar cu aprecieri si calificative de satisfacator - bun - foarte bun, dar si aici fara discriminare intre elevii cu bani si pozitie sociala net superioara si elevii care provin din medii familiale destramate, sau cu pozitii sociale modeste. Sa gandim si sa aplicam EGALITATEA IN DREPTURI ! Copiii sa fie considerati gradina lui Dumnezeu cu cele mai frumoase flori !