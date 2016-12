Dezastru la concursul de titularizare de la Constanţa

1

...nu sunt buni de profesori?

...nu este o noutate ca profesorii sunt slabi pregatiti. Sunt cei care au luat Bacul si au facut ,,facultatea,, pe bani! Ce sa invete?...si mai ales cand, daca au facut cate doua ,,facultati,, si au si muncit? Asta este generatia de ,,dascali,, ai tranzitiei. ...daca pentru copii si parinti este o adevarata catastrofa sa aiba specimenii din acestea la clasa, pentru ei nu este o nenorocire mare. Se vor orienta in viata...primul pas il vor face catre politica. Acolo am vazut cu totii ca in viata nu trebuie sa ai multa carte, nu trebuie sa inveti chiar asa de mult,...sa nu ai mult bun simt, sa ai curaj sa furi, sa minti, ca sa ai ,,succesuri,, in viata!