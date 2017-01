DEZASTRU la BAC, la Constanţa. "Lucrăm cu maidanezi!" - Galerie Foto

3

si totusi

In ciuda exprimarii nefericite a acelui domn director, realitatea ramane totusi una evidenta: sunt foarte multi copii puturosi, iresponsabili, fara chef de scoala. Oricat ai fi de profesor, cand nu ai cu cine sa lucrezi, te lupti cu morile de vant. Nu se invata scoala doar daca munceste profesorul. Cat despre meditatii, am vazut si note mari sau chiar de 10 unde copiii nu au luat o ora de meditatie, totul a fost pe munca lor. De aici si concluzia mea personala, daca un copil nu vrea sa invete, nu vrea oricine sta in fata lui. Poate gresesc, am si eu doi copii, dar vad ca aceasta lipsa de reactie din partea copiilor este din ce in ce mai evidenta.