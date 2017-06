Devastată şi lăsată pradă dezastrului! Invazia romilor, în loc de educaţie

Devastată și lăsată pradă dezastrului! Invazia romilor, în loc de educație

Maria Iorgovan, administrator la Colegiul Tehnic „Gheorghe Duca” de aproape 10 ani, din anul 2008, și de aproape două decenii salariată a acestei instituții, are în grijă opt clădiri, printre care liceul, sala de sport, cantina, căminul, ateliere și fosta clădire a școlii profesionale.„Aceasta din urmă este o clădire de suflet a noastră, întrucât acolo s-au inițiat primele cursuri de mecanici de locomotivă din 1934. În momentul în care s-a desființat școala profesională, clădirea a rămas nefolosită, prin anul 2010, fiind preluată de către Consiliul Local Constanța, însă pentru a nu ajunge în paragină, m-am luptat din răsputeri să nu intre înăuntru etnicii romi din cartier, și iarnă și vară.Iarna furau parchetul să-l folosească la foc. Au reușit inclusiv să sape prin zid și să-l spargă ca să fure. Am zidit geamurile de la etajul I, pentru că voiau s-o devasteze ca pe clădirea de lângă fostul spital CFR, care a ajuns o ruină. Este mare păcat, pentru că este o clădire foarte solidă, cu ziduri groase, în care vara este răcoare, iarna ține căldură. Poliția Locală a fost interesată în primii ani să preia clădirea, pentru că există inclusiv beciuri, parcare mare, și noi eram foarte încântați de o asemenea perspectivă, dar nu am avut norocul ăsta”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, administratorul, povestind în continuare că nenorocirea acestui cartier a pornit în 2002, când fostul primar Radu Mazăre a „răsturnat” zeci de etnici romi aici, cu promisiunea că le va construi case.În nenumărate rânduri s-au făcut solicitări la primărie, chiar s-a pus în discuție renovarea ei și transformarea într-un azil de bătrâni, o casă de copii, chiar și arhive, având parter și trei etaje.„O casă de copii ne-am gândit că ar fi perfectă, pentru că există școala chiar peste alee și liceul la fel de aproape și cu o școlarizare de profil ar avea și acești copii o șansă extraordinară”, afirma același interlocutor.„Clădirea nu este în administrarea noastră, ci a primăriei, dar suntem legați sufletește de ea, pentru că acolo s-au școlarizat primii mecanici de locomotivă și primii meseriași de aici au plecat. Dar este foarte greu de supravegheat, din cauza personalului insuficient de care dispunem. Evident că o clădire părăsită atrage toată fauna cartierului și pentru că este în curtea noastră ne afectează și pe noi. Trebuie neapărat populată zona, pentru că este mult prea sinistră. Am avut oaspeți într-un proiect european în care suntem parteneri cu alte șase țări și nu știam pe unde să-i aducem, de rușinea… zonei. Noi am ieșit foarte bine ca țară parteneră, prin copiii noștri foarte bine pregătiți”, adăuga prof. Elena Gogu, directorul colegiului.Prof. Elena Gogu a mai spus că Școala „Sorescu” nu are gard, pentru că în curtea respectivă sunt case particulare.„Noi suntem un soi de ceva ce n-are nimeni! Am tot făcut adrese către primărie, prin care am adus la cunoștință că se devastează și că rugăm să se găsească o soluție pentru securitatea copiilor care învață în zonă, dar nu am primit niciun răspuns. Problemele comunității au ajuns să mă consume mai mult decât actul educațional”, afirma directorul.v v vDin consiliul de administrație al Colegiului „Gh. Duca” fac parte trei consilieri locali - Cristina Văsii, Aurelian Marin și Dede Perodin. Cel din urmă consilier este și cel mai implicat, în opinia directorului Gogu, motiv pentru care i-am solicitat un punct de vedere.„Am adus și eu la cunoștința Primăriei Constanța că există acele clădiri și am propus să fie închiriate, pentru a produce nu numai venituri, dar și pentru a popula acea zonă. Sperăm ca împreună cu primăria și cu sprijinul domnului primar Decebal Făgădău să reușim, în acest mandat, să rezolvăm această problemă, pentru că vă dați seama că necesită timp”, a declarat consilierul Dede Perodin.