Destinaţii de Ziua Copilului

Destinații de Ziua Copilului

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

La Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, începând cu 1 iunie, programul de vizitare începe la ora 10 și se termină la ora 20. La Complexul Muzeal de pe Bulevardul Mamaia, cei mici au ocazia să viziteze: r Expoziția de reptile, rechini și Piranha. Tariful de vizitare la expoziția de reptile și rechini este de 9 lei pentru adulți și 5 lei pentru elevi și studenți, iar la cea de Piranha este de 12 lei pentru adulți și de 6 lei pentru elevi și studenți. r Expoziția de păsări exotice. Taxa de vizitare este de 3 lei pentru adulți și de 1 leu pentru elevi și studenți. r Microrezervația, unde cei mici vor avea ocazia să vadă gemenii de căprioară născuți recent. Taxa de vizitare pentru adulți este de 4 lei, și de 2 lei pentru elevi și studenți. r Planetariul. Taxa de vizitare este de 5 lei pentru adulți și de 3 lei pentru elevi și studenți. v v v De asemenea, cei mici pot vizita și Acvariul de pe B-dul Elisabeta, nr. 1 (Faleza Casino). Tariful este de 4 lei pentru copii, elevi și studenți și de 9 lei pentru adulți. Copiii sub 5 ani și veteranii de război pot intra gratuit. v v v Duminică, 31 mai, ora 18, pe scena City Park Mall va avea loc un spectacol de circ. Timp de o oră și jumătate, cei mici vor putea asista, printre altele, la momente de dresaj de câini, porumbei și cățeluși. Spectacolul este gratuit. v v v Parcurile situate în zonele Tăbăcarie și Gară, precum și Faleza Cazino vor deveni locații destinate în exclusivitate distracției copiiilor, începând din cursul după-amiezii de duminică, 31 mai, ora 17, Organizația municipală de femei Constanța a Partidului Democrat Liberal pregătind o zi plină de surprize pentru copiii constănțeni. Așadar, distracția copiilor din municipiul Constanța are trei coordonate: Parcul Tăbăcărie, Parcul de la Gară și Faleza Cazino. v v v De 1 iunie, copiii au ocazia să viziteze gratuit Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Programul de vizitare este cuprins între orele 9 și 20. v v v În perioada 30-31 mai, la Muzeul de Artă Populară Constanța se desfășoară „Târgul Copiilor”, eveniment ajuns la cea de-a VI-a ediție. Vor participa elevi din Constanța - Cercul de Cultură și Civilizație Românească din cadrul Palatului Copiilor, elevi coordonați de prof. Gabriela Barbu, Grădinița nr. 48 „Gulliver”, Grădinița nr. 1, Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Tonitza”, Școala cu clasele I-VIII „Grigore Antipa”, Școala cu clasele I-VIII nr. 20, Școala cu clasele I-VIII nr. 7 „Remus Opreanu”. De asemenea, vor participa elevi din Topraisar, Chirnogeni, Mircea Vodă, Castelu și Năvodari. Elevii vor expune spre vân-zare obiecte lucrate de ei în spiritul tradiției: împletituri, desene, felicitări, lut modelat și altele. Evenimentul începe la ora 10, în ambele zile de desfășurare.