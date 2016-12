Despre preşedintele James Madison, la American Corner

Despre președintele James Madison, la American Corner

Ştire online publicată Joi, 10 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

American Corner din cadrul Universității „Ovidius” a organizat, recent, o activitate intitulată „James Madison – Father of the Bill of Rights”, moderată de lector dr. Raluca Rogoveanu, din cadrul Facultății de Litere. Ea le-a vorbit studenților din anul I, specializarea Studii Americane, despre fostul președinte al SUA, prezentarea fiind urmată de vizionarea documentarului „The Balance of Power” din colecția „The American Presidens”. La finalul activității, coordonatorul centrului American Corner, Claudia Baicu, a oferit tuturor participanților un hand-out cu date biografice și o serie de citate celebre ale fostului președinte american, dar și materiale informative despre viața și cultura americană.