Despre Nina Udrescu, în premiera „Escrocii“: „Ăsta da actor bun!“

Vineri seară, 4 octombrie, am asistat la premiera națională a spectacolului „Escrocii“, care a deschis stagiunea artistică la Teatrul de Stat din Constanța. O comedie purtând semnătura „regelui” comediei franceze - Robert Lamou-reux, și adusă pe scena constănțeană în traducerea lui Georges Doroșenco și adaptarea directorului de producție al teatrului, Bogdan Caragea, care, de altfel, a deținut și rolul principal în piesă (Albert). Titlul articolului parafrazează, însă, o replică admirativă din spectacol - „Ăsta da faliment!” -, pentru că nu putem să nu remarcăm jocul excelent al actriței Nina Udrescu, cea care a întruchipat-o pe șmecheroasa madam Ourfoule, mătușa deputatului Felix (Adrian Dumitrescu) și care parcă a ridicat tensiunea su-biectului cu fiecare apariție.Fără a ne erija în critici teatrali și fără a devoala subiectul (pentru a nu strica plăcerea viitorilor spectatori), am luat pulsul reprezentației din reacția publicului, ciudat de puțin ca număr, dar să sperăm că din cauza faptului că a fost o premieră… între prieteni. S-a râs la intrările intempestive și la câteva dintre replicile lui Emil (interpretat de Liviu Manolache), prieten bun cu Albert, ei întruchipând, de fapt, cei doi escroci în varianta constănțeană. Probabil că varianta franceză sub care s-a jucat - „Șarlatanul”, ar fi fost mai potrivită, întrucât eroul principal al tuturor escrocheriilor este personajul Albert, cel care născocește cea de-a 17-a așa-zisă afacere, după ce toate celelalte 16 au dat faliment, și care conduce astfel povestea. S-a mai râs la bâlbâielile deputatului Felix, devenit mai apoi președinte al partidului MILA. Probabil că ar fi fost mult mai interesant subiectul dacă ar fi suferit o adaptare mai fină la viața politică românească. Zicem și noi, că așa am văzut la alte „case”… de succes.„Nu-mi place să fac striptease sufletesc despre personaj!“La conferința de presă dinaintea primei re-prezentații, artista Nina Udrescu declara că viziunea ei ar fi fost cu totul alta despre personaj: „Regizorul acestui spectacol, dar și Lamoureux mi-au dat întâlnire cu un personaj care pe mine, sincer, în viața de toate zilele sigur că nu mă reprezintă. Dar am făcut toate eforturile și fac în continuare, fără pretenția să zic că am reușit, și probabil că o să mă apropii de personaj cu mari eforturi, însă cu experiența pe care am câștigat-o în aproape 40 de ani de carieră. Niciodată nu mi-a plăcut să fac un striptease sufletesc despre personaj. Nici chiar cu domnul regizor. Sigur că i-am urmat întru totul indicațiile și concepția. Eu l-aș fi făcut cu totul altfel, dacă ar fi fost după mine, dar de aceea există un regizor, ca să mergi pe mâna lui și cred că până la urmă publicul o să primească spectacolul dulce-amar, așa cum îl văd eu, cu sensibilitatea mea, cu duritatea mea. Aștept cu nedisimulată curiozitate impactul cu publicul. La «Desculț în parc» erau sălile nu pline, arhipline, și se transmitea bucuria, emoția între noi, actorii, și public. Sălile goale, într-adevăr sunt deprimante. Cel puțin pentru mine. Am avut parte și de așa ceva, dar sper ca personajul meu să devină credibil pe scenă”. Din distribuție au mai făcut parte Luiza Sarivan, în rolul domnișoarei Clonche, asistenta șarlatanului Albert, Dan Cojocaru (în dublu rol - și Dupont și Contele), dar și Alexandru Mereuță (Șchiopul), în câteva apariții episodice care au stârnit râsul poate mai degrabă de dragul octogenarului actor constănțean.Simona ANGHELN.R. Ne-a surprins plăcut efectul vizual oferit de dansul indian al celor patru fete îmbrăcate jumătate alb, jumătate negru (chiar dacă l-am văzut și pe youtube).