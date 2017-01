Despre istoria blogului, la American Corner

Astăzi, American Corner din Campusul Universității „Ovidius” va găzdui o conferință dedicată blogurilor, intitulată „11 Years of Blogging: in search of a turning point”, acțiune moderată de lect. univ. dr. Otilia Pacea, profesor în cadrul Facultății de Litere a instituției de învățământ superior. Participanții vor avea ocazia să afle mai multe despre fenomenul creat de bloguri, și vor putea viziona, de asemenea, filmul „If You Can’t Beat ‚Em, Blog ‚Em”. Evenimentul începe la ora 10.