Despre Eminescu, de la manuscrise, la o receptare anticanonică

Ştire online publicată Miercuri, 16 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

- Alte șapte noi volume (VIII - XIV), editate în 12 cărți, din seria Manuscriselor facsimilate ale lui Mihai Eminescu, ieșite de sub tipar la Regia Autonomă Monitorul Oficial, au fost lansate ieri, 15 ianuarie, la împlinirea a 158 de ani de la nașterea poetului. Cărțile au apărut într-un tiraj de 750 de exemplare, sub egida Editurii Enciclopedice, Bibliotecii Academiei Române și a Fundației Naționale pentru Știință și Artă, cu un efort financiar de 850.000 de lei. În cele aproape 2.600 de pagini, volumele reunesc creații ale poetului din perioada 1874-1883 (vol. VIII), cele din tinerețe, respectiv însemnări geografice și istorice (vol. IX), articolele politice din perioada 1876-1880 (vol. X), versiunile pregătitoare la dicționarul de rime și diverse scrieri din perioada 1880-1883 (vol. XI), diverse texte eminesciene din perioada 1877-1883 (vol. XII), dicționarul de rime al lui Mihai Eminescu (vol. XIII), teatru și, respectiv, dicționarul de rime, varianta finală (vol. XIV). Cele zece volume care au mai rămas a fi tipărite vor fi publicate pe parcursul acestui an și în 2009, munca de redactare urmând să fie anevoioasă din cauza faptului că materialul de lucru va fi format din manuscrise nefacsimilate aflate în arhive din București, Iași sau Cluj. - Un volum despre receptarea operei lui Mihai Eminescu între 1870 și 1900, „Eminescu. Negocierea unei imagini”, de Iulian Costache, ce propune o viziune nouă despre poet, fără prejudecățile critice actuale, apare săptămâna aceasta în colecția „Critică / Istorie literară” de la Cartea Românească. Prezentată de editură ca „un volum anticanonic despre Eminescu”, cartea lui Costache vorbește despre poetul care beneficiază de una dintre cele mai spectaculoase istorii ale receptării.