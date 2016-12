Desfiinţarea Inspectoratului Şcolar. Elevii îşi dau cu părerea

9

Republica-Mazare se dezintegreaza

.....dar mușcă cu ultimele puteri! Reprezentantii "importanti" dar lipsiti de substanta ai Republicii Mazare dau din maini a neputinta si isi imprastie netrebnicia si in comentariile articolelor de la Cultura si educatie, ptr ca si-au luat nenumarate flituri la alte rubrici. Mai sunt cateva luni si vom scapa de lacheii astia nenorociti, care n-au stiut decat sa-si bage bani in buzunare si sa-si puna in functii familiile si acolitii! Au ocupat cu nesimtire posturile cheie din toate institutiile si acum, cand simt ca li se apropie ceasul, arunca cu rahat in tot ce misca! Tactica pesedista! Pacat de judetul asta, pacat de oamenii corecti care muncesc cinstit si nu au proptele! Cat e de jalnic faptul ca unii au ajuns sa "fure" si notele si mediile copiilor lor, tot prin manipulari si intimidare. A venit timpul sa ne gandim bine pe cine votam, sa scapam odata de ciuma rosie care ne-a stapanit orasul pana acum....si tot nu vrea sa plece! Asa vom scapa si de pseudo-directorii pusi de PSD si mafiotii sustinuti de ei!