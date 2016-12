Desfiinţarea Inspectoratului Şcolar Constanţa. Reacţii dure ale foştilor "generali"

Desființarea Inspectoratului Școlar Constanța. Reacții dure ale foștilor "generali"

Propunerea legislativă prin care se încearcă desființarea inspectoratelor școlare județene a făcut înconjurul cancelariilor constănțene, chiar dacă ea pare neverosimilă sau, cel puțin pentru moment, greu de aplicat.Și pentru că la Inspectoratul Școlar Județean Constanța toată lumea s-a delimitat de orice comentarii, am încercat să aflăm de la foștii inspectori generali ai învățământului constănțean dacă ar fi fezabilă o astfel de… dizolvare.Prof. Olga Duțu a deținut această funcție timp de 10 ani, între 1979 și 1989. Ieri, ne-a declarat că nu crede că se va ajunge la desființarea inspectoratelor școlare, ci poate la o reorganizare regională a lor. „În măsura în care trebuie organizate atât de multe acțiuni atât la nivel de masă de elevi, dar și la nivel de profesori, acestea nu pot fi lăsate numai în atribuțiunile directorilor”, este de părere prof. Duțu.Nici prof. Andrei Gheorghe, inspector general timp de trei ani, între 1990 și 1993, nu consideră că învățământul românesc ar putea funcționa fără inspectorate școlare: „Că e slab, asta este. Dar mai este nevoie de un control serios. Cu toate că și aici este o problemă. Ați auzit de vreun profesor sancționat pentru că nu ar fi parcurs toată materia până la Bacalaureat? Că doar tot auzim elevii plângându-se de asta și mereu aruncăm vina pe elev. Din păcate, societatea românească nu mai funcționează având la bază conștiința și morala. Elevii buni își caută viitorul peste granițe, iar cei slabi rămân să perpetueze starea deplorabilă a acestei nații”.Nici prof. Elena Buhaiev nu consideră oportună desființarea inspectoratului școlar și a opinat că pot exista alte formule în cadrul mult trâmbițatei descentralizări: „A mai existat această propunere de a se desființa in-spectoratele școlare și, la vremea respectivă, se vehicula trecerea în cadrul consiliilor județene, și nu al consiliilor locale, pentru că ar fi intervenit probleme în comune cu formarea profesională sau cu inspecțiile. Pe de altă parte, e foarte adevărat că trebuie regândită și forma de organizare a ISJ-ului, pentru că, în timp ce scade numărul elevilor, crește numărul inspectorilor generali adjuncți”.„Toată lumea vorbește de desființare, dar cine va prelua atribuțiile?“„General”, dar și adjunct în două mandate, prof. Petrică Miu este de părere că atât prin această propunere legislativă, cât și prin modificarea planului cadru se încearcă tăierea cât mai multor norme pentru a se face economie, „pentru că atâta judecă acele creiere minuscule de la Guvern. Nu există niciun fel de coerență, oamenii sunt total incompetenți. Norocul lor că mai există prin școli câțiva profesori și directori care se respectă și își respectă datoria față de învățământul românesc. Revenind la așa-zisa desființare a inspectoratelor școlare, și chiar dacă s-ar vota, ea ar trebui gândită pe o perioadă mai lungă de timp, nu de pe o lună pe alta. Toată lumea vorbește despre desființare, dar cine va prelua inspecțiile școlare? Poate metodiștii, dar pe ei cine îi controlează? De fapt, ei vor o felie mai mare, în speță ARACIP-ul. Și nu știu dacă au adus plus valoare în educație, cât timp au făcut ei evaluări. Poate îmi scapă mie ceva. E foarte important să ne gândim și la efectele pe care desființarea inspectoratului le-ar avea. Vor apărea furnizorii externi de inspecții școlare? Dacă nu, am garanția că directorii își vor evalua corect cadrele didactice?”, se întreabă, evident retoric, fostul inspector general.Pe de altă parte, însă, prof. Petrică Miu declară că problema în educație este cu totul alta.„Noi simulăm calitatea schimbării prin mutarea vacanțelor sau a «Școlii altfel», în loc să ne uităm la esență. Infrastructura proastă nu mai corespunde actualelor norme de educație, baza materială și didactică este ZERO, exceptând directorii care se mai descurcă. Cât despre resursa umană, ce să mai vorbim de salarizarea celor tineri și de formarea lor, pentru care plătesc tot din buzunarul propriu…”, am mai reținut din opinia prof. Miu.