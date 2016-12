Dans contemporan pe scena Casei de cultură din Constanța

„Depeche // Dance“, un eveniment marca Răzvan Mazilu

Ştire online publicată Miercuri, 16 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Spectacolul „Depeche // Dance”, pe muzica renumitei trupe britanice Depeche Mode, a făcut senzație, luni seară, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, unde constănțenii au venit să-l vadă în persoană pe celebrul dansator și coregraf Răzvan Mazilu. Potrivit acestuia, ideea i-a venit pe când se afla în Germania, la un spectacol montat de coregraful Massimo Gerardi. Acesta se numea „Dances for the masses”, parafrazând un titlu al albumului „Music for the Masses” al trupei Depeche Mode. „Generația mea a fost fană a formației Depeche Mode. Am făcut acest proiect din nostalgie față de această epocă, de această formație, de muzica lor, care mi-a marcat adolescența și tinerețea. Țin minte că ne îmbrăcam Depeche, ne rupeam blugii ca să fim ca ei, aveam pălării și ne îmbrăcam în negru. Eram adevărați fani”, ne-a explicat Răzvan Mazilu. „Depeche // Dance” face parte din programul „Dans la Odeon”, inițiat în 2001 și coordonat de coregraful Răzvan Mazilu. „Massimo Gerardi a venit special pentru noi la București. Am lucrat împreună la Teatrul Odeon, producătorul acestui spectacol”, a precizat artistul. „Tot ceea ce facem este din pasiune“ Decorul spectacolului este semnat de Eveline Havertz și, alături de Răzvan Ma-zilu, din distribuția spectacolului mai fac parte: Laura Andrei, Bianca Patrichi, Judith State, Vanda Ștefănescu, Cristian Chiș, Mircea Ghinea, Levente Szasz, Florin Tănase și Mihai Smărăndache. Trupa de dansatori care performează alături de celebrul coregraf este formată din oameni tineri, cu o medie de vârstă de 25 de ani. Potrivit coregrafului, s-a ajuns la această formulă în urma unui casting. „Am dat anunț, iar la casting au venit în jur de 200 de dansatori, dintre care au fost aleși numai opt. Ne-a făcut mare plăcere să lucrăm împreună. Unul din secretele reușitei acestui spectacol este faptul că suntem o echipă, suntem foarte sudați și ne place foarte mult ceea ce facem”, ne-a spus coregraful. „Costumele sunt creația mea“ Pe lângă statutul de dansator și coregraf, Răzvan Mazilu are o nouă pasiune, pe care o pune în aplicare cu desăvârșire. „De câteva spectacole încoace am început să-mi realizez singur costumele. Cred că un coregraf știe cel mai bine cum trebuie să fie un costum de dans, ce materiale trebuie folosite, care să permită mișcarea, să fie funcționale și în același timp să arate spectaculos”, ne-a explicat Mazilu. În ceea ce privește publicul de la malul mării, celebrul coregraf a afirmat că îi este familiar, mai ales de la festivalurile de dans organizate ani la rând de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. „Știam că este un public cultivat pentru dans contemporan, pentru balet. Un public care a văzut balet, care nu este chiar lipsit de informație. Le mulțumesc pentru că, dacă acest public nu ar fi, nici noi nu am exista”, a adăugat Răzvan Mazilu. Nicoleta BUJOR