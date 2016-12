Doi pe un bilet la

„Depeche // Dance“ de Valentine’s, la Casa de Cultură

Ştire online publicată Marţi, 08 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cei care vor să facă un cadou de neuitat persoanei iubite își pot procura un bilet pentru spectacolul programat luni, 14 februarie, cu începere de la ora 19,00, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Ba mai mult, începând de astăzi, studenții, elevii, pensionarii pot achiziționa un bilet pentru două persoane, prețul acestora fiind cuprins între 40 și 50 lei. Un spectacol de Massimo Gerardi, ce are la bază albumul „Music for the Masses” al celor de la Depeche Mode. Sub numele „Dance for the Masses”, show-ul a fost montat în Germania acum câțiva ani, bucurându-se de un mare succes cu Răzvan Mazilu. Coregraful italian Massimo Ge-rardi (44 de ani), fan Depeche Mode de la 14 ani, a ales doar nouă dansatori, la o audiție la care au participat 80 de tineri, și l-a invitat pe Răzvan Mazilu să fie liderul trupei. Gerardi a mai montat spectacolul „Depeche // Dance” sub un alt nume, în urmă cu câțiva ani, în Germania, iar reprezentația a avut succes. El a adaptat producția, în funcție de personalitatea dansatorilor români, păstrând intacte liniile de forță ale playlistului. „Depeche // Dance” pleacă de la muzica formației britanice Depeche Mode și transformă hiturile într-un pretext pentru un spectacol de dans, care are ca temă dragostea și singurătatea. Dansatorii români au repetat o lună mișcările pentru acest spectacol, sub supravegherea atentă a lui Răzvan Mazilu, el însuși fan Depeche Mode încă din adolescență. Din distribuție fac parte: Răzvan Mazilu, Laura Andrei, Bianca Patrichi, Iudith State, Vanda Ștefănescu, Cristian Chis, Mircea Ghinea, Levente Szasz, Florin Tănase, Mihai Smarandache. (N.B)