Demisie la vârful ISJ Constanţa. Răducu scapă de ghimpele din coastă

Titlul articolului este cat se poate de exact: Miu chiar a fost un "ghimpe" in ISJ. Intrigator fanariot, "specialist in lucraturi pe la spate", a facut in asa fel in cat toate deciziile proaste sa se sparga in capul lui Raducu. Si-a urmarit interesul personal ca, de exemplu la Kogalniceanu, unde a impus, in pofida tuturor, 2 incompetenti. De ce? Din cauza relatiilor contractuale pe bani grei pe care le-a avut in mandatul fostului primar corupt Muresan. Mai exact, a primit 70.000 lei pentru o monografie de o foarte slaba calitate editorila si tipografica. In rest, prietenii cu alti primari, din Sud, unde, cu muncitori platiti " la negru" a castigat miliarde pentru lucrari,iarasi, indoielnice. A fost un foarte slab inspector ISJ dar, bun lingau, a fost intotdeauna in apropierea borcanului cu miere. Inca o data, FELICITARI celor care au extras ghimpele otravitor!