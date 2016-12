Demis Roussos va concerta, în aprilie, în patru oraşe din România

Demis Roussos va concerta, în aprilie, în patru orașe din România

Ştire online publicată Marţi, 31 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Demis Roussos revine în luna aprilie în România pentru un turneu național care va cuprinde orașele Timișoara, Sibiu, Brașov și Iași.Potrivit unui comunicat al Project Events, turneul va începe pe 1 aprilie la Timișoara, în Sala Olimpia, va continua pe 3 aprilie, la Sala Sporturilor din Iași, pe 5 aprilie la Sala Sporturilor din Sibiu și se va încheia pe 7 aprilie cu un concert susținut la Patinoarul Olimpic din Brașov.Pentru acest turneu Demis Roussos pregătește un spectacol cu multe surprize și piese pe care în ultimul timp nu le-a mai interpretat în concerte, potrivit organizatorilor.Artistul își va încânta fanii cu melodiile care l-au transformat în idol pentru mai multe generații, dintre care nu vor lipsi "Dinata Dinata", "Goodbye my love goodbye!" ori "My friend the wind".Pentru spectacolele din cadrul turneului național Demis Roussos, biletele se vor putea achiziționa începând de miercuri, 1 februarie. Acestea se vor găsi în rețeaua biletoo.ro, la magazinul Biletoo.ro din Unirea Shopping Center, librăriile Adevărul și Eminescu, magazinele Diverta, Flanco, Muzica și Victoria, Sala Palatului, Palatul Copiilor și online pe biletoo.ro, bilet.ro, blt.ro și myticket.ro. Acestea vor putea fi achiziționate și din cele patru orașe în care Demis Roussos va susține concerte.Demis Roussos, pe numele său real Artemios Ventouris Roussos, este un cântăreț de origine greacă, ce s-a făcut cunoscut prin vocea sa dramatică, inconfundabilă - o voce de operă.De-a lungul carierei ce depășește patru decenii, Demis Roussos s-a afirmat ca imagine populară la nivel mondial.Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără ''Goodbye My Love Goodbye", "My Friend the Wind", "Zorba", "Forever and Ever", "Someday", "Lovely Lady of Arcadia".