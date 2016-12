Delia Antal a păşit de cinci ori pe covorul roşu de la Cannes!

Delia Antal a pășit de cinci ori pe covorul roșu de la Cannes!

Actrița și regizoarea filmului „D’ORA” e mulțumită că a mers și anul acesta la Festivalul de Film de la Cannes, acolo unde a cunoscut nenumărați producători și regizori și a filmat pentru următorul său proiect, un film documentar. „Am început să filmez un documentar la Cannes, un film în care apar câțiva actori celebri, dar nu vreau să intru în detalii și să dau acum prea multe amănunte pentru că am învățat anul acesta la Cannes că dacă vrei să ajungi să participi în cadrul unui mare festival de film cu producția ta, trebuie să ții totul secret și să nu dezvălui nimic până la terminarea și premiera oficială a filmului”, a declarat Delia Antal, care a avut privilegiul să fie aleasă dintre 300 producători din toată lumea să își spună povestea în binecunoscutul ziar francez „Le Monde”, după ce a participat la Cannes la seminarul „Branding yourself and your projects”, în cadrul căruia a pus cea mai interesantă întrebare.