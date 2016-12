Delegaţie de „vârf“ a Serbiei, în vizită la Colegiul Tehnic Energetic

Delegație de „vârf“ a Serbiei, în vizită la Colegiul Tehnic Energetic

În cadrul parteneriatului transfrontalier inițiat în 2006 cu sprijinul prof. Emilia Ursein, președinte al Ligii de Prietenie Româno-Sârbe, ieri, Colegiul Tehnic Energetic a primit vizita unei delegații „de vârf” din Novi-Sad, Serbia. Am numit-o astfel pen-tru că din ea au făcut parte scriitoarea Ileana Ursu Nenadici, autoarea traducerii în limba sârbă a operelor lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga și Mircea Dinescu, împreună cu Ti-bor Vaida - director al Institutului de Cultură din Voievodina, și Monica Doban - șeful Departamentului Progra-me și proiecte al aceluiași institut. Scriitoarea Ileana Ursu Nenadici ne-a dezvăluit motivul acestei vizite: „Intenția noastră este de a începe o nouă fază de dezvoltare a relațiilor de schimb cultural, însă am avut și o temă precisă. Și anume să punem la cale tehnic, organizatoric, o reuniune științifică a istoricilor, pe care am programat-o între 1-5 septembrie, la Constanța și Medgidia. Subiectul îl va constitui anul 1916, primul război mondial și jertfele sârbilor înrolați în prima diviziune benevolă, ale căror rămășițe, circa 2.000, au rămas pe teritoriul României. Din partea Serbiei vor veni șapte istorici de renume, care vor prezenta teme concrete despre luptele care au avut loc”. Președinte al Asociației Teatrelor din Voievodina, Tibor Vaida a regizat peste 100 de piese de teatru, peste 1.200 de drame radiofonice, precum și peste 2.000 de regii în televiziune. Este fondatorul a trei teatre importante din Serbia și a ținut să ne precizeze că niciodată nu a fost membru al vreunui partid politic și „de aceea am avut timp să fac toate acestea”. Cât despre vizita lui în Constanța, Tibor Vaida ne-a declarat: „Indiferent ce sămânță aruncăm în pământ, fie ea istorică sau culturală, important este că suntem aproape siguri că ea va încolți și va da roade. Trecutul nu putem să-l schimbăm, ziua de mâine nu ne este cunoscută, dar datoria noastră este ca astăzi să studiem bine trecutul, pentru a fi pregătiți la toate surprizele viitorului. Și pentru că în cultură stă bună-starea noastră spirituală și pe care o civilizație o valorifică, nouă ne rămâ-ne s-o înțelegem și s-o folosim. Poa-te că roadele acestei colaborări nu le vom strânge imediat sau peste un an, important este că am început”.