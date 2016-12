Definitivatul, puntea suspinelor. "Pentru 5 lei în plus, învăţăm până la epuizare!"

Definitivatul, puntea suspinelor. "Pentru 5 lei în plus, învățăm până la epuizare!"

Definitivatul este examenul care le dă profesorilor dreptul de practică în învăță-mântul preuniversitar. După definitivare, evoluția în carieră se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I. Profesorii se pot prezenta de maximum trei ori la examenul de definitivat, în cel mult cinci ani. Cei care pică definitivatul pot să fie angajați în învățământ doar pe perioadă determinată, ca profesori debutanți.Devansarea probei scrise pe 20 aprilie, față de august în acest an, a adus după sine și un calendar foarte strâns de organizare a acestui examen, astăzi fiind ultima zi de depunere a dosarelor. Inspectoratul Școlar Constanța își rezervă dreptul de a face public numărul de dosare depuse astăzi, după închiderea înscrierilor.Susținerea probei scrise va fi precedată de o etapă eliminatorie, care constă în două inspecții de specialitate la clasă și, în plus față de sesiunile anterioare, din evaluarea portofoliului profesional personal, etapă care trebuie să se încheie până pe 21 martie 2017. Prin excepție, cadrele didactice aflate în anul școlar 2016-2017 la debutul carierei vor parcurge doar etapele eliminatorii (inspecțiile + evaluarea portofoliului), urmând ca proba scrisă să fie susținută în sesiunea 2018, după finalizarea stagiului de practică de un an, prevăzută de normele legale în vigoare. Pentru a putea susține proba scrisă, pe lângă condițiile privind vechimea efectivă de predare și calificativul Bine sau Foarte bine - condiții care se mențin din sesiunile anterioare - candidații trebuie să îndeplinească și criteriul mediei. Mai exact, media aritmetică a notelor finale la in-specții și portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective. Nota minimă de promovare a întregului examen a rămas 8 (opt), dar, spre deo-sebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obținut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecțiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal și nota la proba scrisă. O noutate esențială este și simplificarea probei scrise de la trei la două subiecte: un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%), iar celălalt subiect pe metodica predării specialității (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. În acest nou context, lucrările scrise sunt evaluate de o comisie alcătuită din două cadre didactice din învățământul uni-versitar sau preuniversitar, având spe-cialitatea respectivă. Un alt element de noutate îl constituie eliminarea obligației de a prezenta copii legalizate ale actelor de studii.Până să afle despre modificările aduse examenului de definitivat, un cadru didactic încă în sistem ne-a trimis o scrisoare în care își exprimă revolta vizavi de faptul că a crescut artificial nota de promovare de la 7 la 8. „După părerea mea, nota de la titularizare arată cât de bine pregătit ești la materia pe care o să o predai. Definitivatul înseamnă după mine, ca și în producție, din muncitor necalificat devii calificat, dar trebuie să iei în lucrare cel puțin nota 6, așa cum era și în învățământul până în 2012. La definitivat pregătești din nou toată materia, dacă predai la clasele V-VIII, trebuie să-ți cumperi manualele pentru clasele IX-XII, să le înveți, trebuie să-ți cumperi manualele pentru metodică, pentru psiho-pedagogie, pe care trebuie să le memorezi. Și când te gândești că înveți până la epuizare pentru 5 lei în plus și pentru un salariu de 800 lei, dar că trebuie să iei poziția prostului când se găsește cineva să-ți deranjeze ora, să asculți jignirile unor părinți sau chiar copii”, precizează în scrisoare prof. Munteanu.