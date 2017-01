O bătaie de joc în toată regula

Decontarea navetei cadrelor didactice - numai dacă au chef primarii

Cu toate că această „variabilă” contabilă prin primăriile din județ este foarte clar prevăzută de Legea 128/1997, decontarea navetei personalului didactic rămâne la liberul arbitru. Am primit pe adresa redacției o sesizare din partea unui cadru didactic la școala din Cuza Vodă, care face naveta de la Constanța, și am aflat că nu va primi decontul transportului. „Salariul meu este în jur de 900 Ron (nu am dirigenție, nu ore în plus, vechime 5 ani), iar naveta mă costă exact 440 Ron la 22 zile lucrătoare. Anul trecut a fost aceeași poveste: am predat la Dobromir, cam aceeași sumă lunar o dădeam pe navetă, și nu am primit decont din ianuarie”. Nu există întâlnire cu presa în care juristul SLSIP filiala Constanța, Emilian Avrămescu, să nu reamintească situația gravă existentă la acest capitol, privit cu mult prea multă lejeritate de anumite primării și consilii locale. Pentru că, trebuie spus, situația nu este general valabilă, existând și OAMENI în fruntea primăriilor. Sunt consilii locale unde se refuză cu vehemență acest decont al transportului cadrelor didactice, cum este cazul Medgidiei sau al Năvodariului. La Grup Școlar „Lazăr Edeleanu” s-a inițiat deja procedura prealabilă pentru acționarea în instanță a primarului și a Consiliului Local, cu toate că una din școlile din localitate a obținut decontarea a doar 50 la sută din transport. Mai sunt cazuri, precum cel de la Grup Școlar de Electrotehnică și Telecomunicații, unde nu se decontează deplasarea personalului didactic auxiliar de către RAEDPP. „Am insistat în nenu-mărate rânduri la Inspectoratul Școlar Județean Constanța să trimită o adresă către această regie prin care să le explice că prin personal didactic se înțelege atât cel de predare, cât și cel auxiliar”, ne-a declarat Avrămescu. De asemenea, mari probleme există și la unitățile școlare din Amzacea și Târgușor, în cel din urmă caz primarul refuzând orice colaborare pe această temă. Zilele trecute, într-o ședință convocată la Prefectura Constanța, s-a solicitat o situație a problemelor existente cu restanțele la decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun ale cadrelor didactice. Întrebat dacă ar exista o șansă de rezolvare a acestei situații care trenează chiar și din 2007 în cazul Năvodariului, juristul Avrămescu s-a arătat circumspect, întrucât „unele consilii locale adoptă în ședințe hotărâri de a nu se deconta aceste cheltuieli sau doar pe jumătate, dar n-am auzit ca prefectul să le atace în contencios ca o sfidare a statutului personalului didactic”. La întâlnirea cu liderii sindicali din județ, au mai fost semnalate probleme la acest capitol în localitățile Adamclisi, Crucea, Valu lui Traian, Costinești, Vulturu. Ce s-ar putea face? Pe blogul său personal, pe care îl găsiți la adresa http://sinvlex. blogspot.com, juristul Emilian Avrămescu oferă sugestii, precum deplasarea reprezentanților sindicali la nivelul primăriilor și al unităților de învățământ respective pentru discuții cu membrii de sindicat, directori și primari și verificarea modului de îndeplinire a procedurii prealabile acordării decontului, precum și inițierea demersurilor privind eventuale acțiuni în instanță pentru recuperarea acestor drepturi bănești, în cazul în care membrii de sindicat solicită acest lucru.