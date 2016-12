Decizii importante pentru învăţământul constănţean. Ce şcoli şi licee sunt vizate

3

angajare

Aria Studio din Constanta angajeaza modele pentru Videochat. Comision intre 50-80% din totalul incasarilor sau posibilitatea unui salariu fix de 1200 Lei. Ambientul profesional, dar totodata familiar, ofera modelelor comfortul necesar desfasurarii unei bune activitati. Confidentialitatea si intimitatea iti sunt pe deplin respectate, intreaga echipa, precum si personalul studioului fiind de sex feminin.( Accesul barbatilor in studio este strict interzis ). Nu exista standarde privind varsta sau aspectul fizic, acest job se adreseaza tuturor persoanelor. Aspectul fizic conteaza intr-un procent de 20-30% in activitatea de videochat. Inteligenta, ambitia si motivatia reprezinta restul de 70-80%. Optional putem oferi chirie in prima luna fetelor ce nu sunt din Constanta. Colaboram si cu modelele ce doresc sa lucreze de acasa. Contact: 0721133353 - Maria www.ariastudio.ro