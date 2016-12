Decanul Facultăţii de Istorie îi răspunde Marioarei Cojoc

2

pentru autoarea acestui articol

Stimata doamna, cu fiecare articol referitor la situatia din cadrul Facultatii de Istorie si Stiinte Politice pe care il citesc si poarta semnatura dvs, sunt din ce in ce mai consternat! Se pare ca parerea mea initiala a fost cea corecta: dvs nu aveti nicio rusine, ce sa mai vorbim de profesionalism, decenta, sau cunostinte minime de limba romana!?! Citesc si recitesc articolul dvs si ma minunez de fiecare data. Doamna Anghel, pareti a avea probleme grave in a intelege un text simplu in limba romana. Permiteti-mi, va rog, sa va prezint mai jos doar doua dintre chestiunile care ma fac sa afirm acest lucru: 1. documentul pe care ni-l prezentati este un comunicat de presa, care, asa cum sugereaza si denumirea, este un document adresat dvs (presei) si nu un raspuns adresat doamnei Cojoc, asa cum spuneti in titlul articolului; 2. nu decanul singur semneaza documentul pe care ni-l prezentati, ci, dupa cum este lesne de observat, mai multe cadre didactice din aceeasi facultate, prin urmare titlul ales de dvs nu face altceva decat sa induca in eroare cititorul. Ma gandesc ca daca respectivii profesori ar fi dorit sa-i raspunda acestei doamne, nu ar mai fi apelat la dvs, era mai simplu s-o contacteze direct pe ea, nu credeti? Mie mi se pare ca incercati cu tot dinadinsul sa dati acestei situatii un aspect de monden pe care nu cred ca semnatarii acestui comunicat de presa si-l doresc; nimic din ceea ce am citit in acest comunicat nu este nici exagerat, nici jignitor, nici atacator la adresa doamnei in cauza, careia insinuati dvs ca i s-ar raspunde. Imi permit, asadar, sa va intreb: aveti cumva vreo „norma”, sa scrieti un anumit numar de articole pe tema asta, timp de mai multe zile, spre exemplu pentru a prelungi un presupus conflict, pe care, dupa cum reise din textul comunicatului, autorii „raspunsului” – asa cum il numiti dvs – nu-si mai doresc sa-l alimenteze? Stimata doamna, faceti-ne tuturor o favoare si gasiti-va un alt subiect pe care sa-l „rumegati” cu – macar de-ati da dovada de – la fel de mult interes. Sunt atatea alte chestiuni care cred ca ar putea sa va suscite atentia... faceti, va rog, un efort si concentrati-va pe macar una dintre ele: veti gasi, probabil, satisfactie in a constientiza ca – incredibil, nu? – va puteti ocupa si de alte subiecte si, lucru la fel de important, ne scutiti si pe noi de chinul de a va mai citi „capodoperele jurnalistice” legate de acest subiect...